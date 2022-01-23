Üye Girişi
'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' - Son Dakika

'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın'

23.01.2022 15:27
'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın'

SAMSUN (İHA) – Yoğun kar yağışı nedeniyle 384 kırsal mahalle yolunun ulaşıma kapandığı bazı bölgelerinde kar kalınlığının 70 santimetreyi geçtiği Samsun'da karla mücadele Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nden koordine ediliyor.

SAMSUN (İHA) – Yoğun kar yağışı nedeniyle 384 kırsal mahalle yolunun ulaşıma kapandığı bazı bölgelerinde kar kalınlığının 70 santimetreyi geçtiği Samsun'da karla mücadele Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nden koordine ediliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ilçe kaymakamlıkları, ilçe belediye başkanlıkları, emniyet ve jandarma birimleri, Karayolları ve ilgili kurumlar etkin mücadele sağlanması adına imkanlarını AFAD koordinasyonda seferber ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nden yönetimi yapılan çalışmalarda öncelik acil durumlara veriliyor. Evlerinde rahatsızlanan vatandaşlara en kısa sürede ulaşılabilmesi için 112 Acil Çağrı Merkezi ile de koordineli bir şekilde hareket edilerek, ambulans güzergahının açılması için tüm imkanlar seferber ediliyor.

"İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın"

Samsun Valiliği, Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın" öğüdü başlığıyla yaptığı paylaşımda, "İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın. İlimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması için AFAD İl Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezimizin koordinasyonunda çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, ilçe kaymakamlıklarımız, ilçe belediye başkanlıklarımız, emniyet ve jandarma birimlerimiz, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğümüz ve ilgili kurumlarımız, evlerinde rahatsızlanan vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşılabilmesi için de 112 Acil Çağrı Merkezimiz ile koordineli bir şekilde hareket ederek, ambulans güzergahının açılması için tüm imkanlarını seferber ediyor" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN

'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın'
'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın'
'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın'
'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın'
'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın'

YORUMLAR
500

Jandarma, Samsun, kar, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' - Son Dakika


Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu         
15:22
Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu         
14:46
Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış         
13:32
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler koronavirüse yakalandı Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler koronavirüse yakalandı         
13:18
Ekrem İmamoğlu: Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah'ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı Ekrem İmamoğlu: Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah'ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı         
10:38
Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay         
08:41
Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu         
08:30
Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş hakkında ilk yorum Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş hakkında ilk yorum         
20:57
Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor         
20:19
Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı         
19:07
Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik         
18:46
Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı         
18:15
Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı! Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı!         
18:06
Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu         
16:38
AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor         
16:27
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33
Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi         
10:53

Son Dakika Haberleri
15:21 Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu
15:21 Galatasaray, Gedson Fernandes'i bir kez daha kadrosuna katmak üzere
14:44 Sedef Kabaş'un tutuklanması CHP'yi harekete geçirdi! "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunun kaldırılması için kanun teklifi hazırladılar
14:44 Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak
14:19 Öldürüldüğü iddia edilen kadın, intihar etmiş! Şüpheli koca serbest bırakıldı
14:18 Namibya kıyılara vuran yüzlerce hayvan ölüsü sebebiyle alarmda! Virüs şüphesi üzerine sahiller boşaltıldı
14:07 Yolcu otobüslerin terminallerden çıkışına izin verilmiyor! Konya'yı çevre illere bağlayan tüm kara yolları ulaşıma kapatıldı
13:30 Düzce'de 30 araç birbirine girdi! Zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı
13:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular
12:51 Sarı kodla uyarı! Meteoroloji uzmanlarından "Kalp rahatsızlığı olanlar dışarı çıkmasın" anonsu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2022 15:38:07. #1.11#
SON DAKİKA: 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement