'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' - Son Dakika

SAMSUN (İHA) – Yoğun kar yağışı nedeniyle 384 kırsal mahalle yolunun ulaşıma kapandığı bazı bölgelerinde kar kalınlığının 70 santimetreyi geçtiği Samsun'da karla mücadele Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nden koordine ediliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ilçe kaymakamlıkları, ilçe belediye başkanlıkları, emniyet ve jandarma birimleri, Karayolları ve ilgili kurumlar etkin mücadele sağlanması adına imkanlarını AFAD koordinasyonda seferber ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nden yönetimi yapılan çalışmalarda öncelik acil durumlara veriliyor. Evlerinde rahatsızlanan vatandaşlara en kısa sürede ulaşılabilmesi için 112 Acil Çağrı Merkezi ile de koordineli bir şekilde hareket edilerek, ambulans güzergahının açılması için tüm imkanlar seferber ediliyor.

"İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın"

Samsun Valiliği, Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın" öğüdü başlığıyla yaptığı paylaşımda, "İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın. İlimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması için AFAD İl Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezimizin koordinasyonunda çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, ilçe kaymakamlıklarımız, ilçe belediye başkanlıklarımız, emniyet ve jandarma birimlerimiz, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğümüz ve ilgili kurumlarımız, evlerinde rahatsızlanan vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşılabilmesi için de 112 Acil Çağrı Merkezimiz ile koordineli bir şekilde hareket ederek, ambulans güzergahının açılması için tüm imkanlarını seferber ediyor" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN