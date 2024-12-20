İntiharı Önleme Konferansı Adıyaman'da - Son Dakika
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İntiharı Önleme Konferansı Adıyaman'da

İntiharı Önleme Konferansı Adıyaman\'da

Adıyaman Üniversitesi, intiharı önleme mekanizmalarını ele alan bir konferans düzenledi.

20.12.2024 11:35
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Adıyaman Üniversitesi'nde "İntiharı önlemede destek mekanizmaları ve toplumun rolü" konferansı düzenlendi.

Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından toplum ruh sağlığına yönelik önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. "İntiharı önlemede destek mekanizmaları ve toplumun rolü" konulu konferans, Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Eylül Ceren Demir tarafından verildi. Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa üniversitenin akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.

Konferansta, intiharın bireysel ve toplumsal boyutlarına ilişkin bilgiler paylaşılırken intiharı önlemede kullanılabilecek destek mekanizmaları ve toplumun bu süreçte üstlenmesi gereken rol detaylı bir şekilde ele alındı.

Program sonunda katılımcılar, konuya ilişkin sorularını yöneltme fırsatı bulurken Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Halil Tuğluk tarafından Dr. Öğr. Üyesi Demir'e teşekkür belgesi takdim edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İntiharı Önleme Konferansı Adıyaman'da - Son Dakika

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