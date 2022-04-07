"İş Arama Becerileri Eğitimi" gerçekleştirildi - Son Dakika
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"İş Arama Becerileri Eğitimi" gerçekleştirildi

07.04.2022 12:36
"İş Arama Becerileri Eğitimi" gerçekleştirildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi organizasyonunda, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda, "İş Arama Becerileri Eğitimi" gerçekleştirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi organizasyonunda, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda, "İş Arama Becerileri Eğitimi" gerçekleştirildi.

Kilis'te İş ve Meslek Danışmanı Eda Dağtekin tarafından verilen eğitimde öğrenciler kendini tanıma, iş arama kanalları, CV hazırlama, mülakat teknikleri ve beden dili konusunda bilgilendirildiler. İki gün süren eğitim boyunca grup çalışmaları yapıldı.

Eğitim sonunda Kilis Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Erdinç Çamlı ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Fatih Sünbül öğrencilerle görüştü ve onlara sertifikalarını takdim etti. - KİLİS

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Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Araştırma, Kilis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'İş Arama Becerileri Eğitimi' gerçekleştirildi - Son Dakika


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