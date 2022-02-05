Sancaktepe'de geçen nisan ayında iş görüşmesine giden tiyatro oyuncusu A.Ç.'ye (24) cinsel saldırıda bulunduğu ve o anları telefonuna kaydederek 'Yaşananları birine söylersen bu görüntüleri paylaşırım" dediği iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Erhan T. (28), 4 ayrı suçtan 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kararın ardından konuşan A.Ç. 'Kadınlar korkmasınlar, hukuki sürece başvursunlar. Gerçekten kazanım elde ediliyor, bu çok önemli. Sadece tek başlarına bile çok güçlüler" dedi.
Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmaya tutuklu sanık Erhan T. getirildi. Duruşmada şikayetçi A.Ç.'nin avukatı Abdullah Bişaroğlu ve sanık avukatı da yer aldı. Son sözü sorulan tutuklu sanık Erhan T. ise üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek 'Suçsuzum, tahliyemi istiyorum" dedi.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Erhan T.'yi 'Cinsel saldırı", 'Cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" ve 'Şantaj" suçlarından toplamda 19 yıl 5 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına da karar veren heyet, sanığın yargılama sürecindeki gözlemlenen davranışlarını da dikkate alarak cezada indirim yapmadı. Ayrıca mahkeme, 'Kasten yaralama" suçundan ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verdi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Yerel › İş görüşmesine gittiği yerde cinsel tacize uğrayan oyuncu davayı kazandı! Yargılanan sanığa 19 yıl hapis cezası - Son Dakika