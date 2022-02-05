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İş görüşmesine gittiği yerde cinsel tacize uğrayan oyuncu davayı kazandı! Yargılanan sanığa 19 yıl hapis cezası - Son Dakika

İş görüşmesine gittiği yerde cinsel tacize uğrayan oyuncu davayı kazandı! Yargılanan sanığa 19 yıl hapis cezası

05.02.2022 12:07

İstanbul Sancaktepe'de iş görüşmesine giden tiyatro oyuncusunu taciz ettikten sonra bunu görüntüleri kayda alan Emrah T. 'Cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" ve 'Şantaj" suçlarından toplamda 19 yıl 5 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Sancaktepe'de geçen nisan ayında iş görüşmesine giden tiyatro oyuncusu A.Ç.'ye (24) cinsel saldırıda bulunduğu ve o anları telefonuna kaydederek 'Yaşananları birine söylersen bu görüntüleri paylaşırım" dediği iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Erhan T. (28), 4 ayrı suçtan 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

"KADINLAR KORKMASINLAR, HUKUKİ SÜRECE BAŞVURSUNLAR"

Kararın ardından konuşan A.Ç. 'Kadınlar korkmasınlar, hukuki sürece başvursunlar. Gerçekten kazanım elde ediliyor, bu çok önemli. Sadece tek başlarına bile çok güçlüler" dedi.

SON SÖZÜNDE SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmaya tutuklu sanık Erhan T. getirildi. Duruşmada şikayetçi A.Ç.'nin avukatı Abdullah Bişaroğlu ve sanık avukatı da yer aldı. Son sözü sorulan tutuklu sanık Erhan T. ise üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek 'Suçsuzum, tahliyemi istiyorum" dedi.

'CİNSEL SALDIRI' SUÇUNDAN 19 YIL HAPİS CEZASI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Erhan T.'yi 'Cinsel saldırı", 'Cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" ve 'Şantaj" suçlarından toplamda 19 yıl 5 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına da karar veren heyet, sanığın yargılama sürecindeki gözlemlenen davranışlarını da dikkate alarak cezada indirim yapmadı. Ayrıca mahkeme, 'Kasten yaralama" suçundan ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verdi.

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Sancaktepe, Tiyatro, Saldırı, Nisan, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Yerel İş görüşmesine gittiği yerde cinsel tacize uğrayan oyuncu davayı kazandı! Yargılanan sanığa 19 yıl hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: İş görüşmesine gittiği yerde cinsel tacize uğrayan oyuncu davayı kazandı! Yargılanan sanığa 19 yıl hapis cezası - Son Dakika
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