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İş-Kur meslek lisesi öğrencilerine meslek seçimi anlattı - Son Dakika

İş-Kur meslek lisesi öğrencilerine meslek seçimi anlattı

22.12.2021 20:37

İş-Kur meslek lisesi öğrencilerine meslek seçimi anlattıKur Afyonkarahisar İl Müdürü Ahmet Karakaya ile Kariyer Günleri'nde bir araya geldi.

İş-Kur meslek lisesi öğrencilerine meslek seçimi anlattı

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar Rahmiye Sare Palalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri İş-Kur Afyonkarahisar İl Müdürü Ahmet Karakaya ile Kariyer Günleri'nde bir araya geldi. Karakaya, meslek liselerinin önemine değinerek "Bir işin çıraklığını yapmadan ustalığını yapamazsınız" dedi.

Karakaya, lise 11. sınıf öğrencileri ile bir araya gelerek onlara meslek seçimi ve meslek liselerinin önemini anlattı. Okulun kurucusu Önder Artuk'un da katıldığı Kariyer Günleri'nin açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü İbrahim Çakal, "Hayatınıza dair genel davranış kurallarını, toplumda doğru yaşama biçimini, ahlakı ve edebi değerleri, inancımızın ve kültürümüzün değerlerini, doğru insan olmayı öğrenerek hayata doğru adım atma, geleceğimizi doğru kurma adına sizlerin hal, hareket, tavır ve davranışlarını bir nizam altına almaya okul olarak gayret ediyoruz. Şuanda nasıl ki şu salonda kılık ve kıyafette bir birliktelik sağlanmış, bir iş disiplini olmuş hayatımızı böyle dizayn edersek, doğru davranırsak büyüklerimize ve küçüklerimize karşı davranışlarımızı doğru yaparsak sınıf içerisinde, sınıf içerisinde sorumluluklarımızı yerine getirir, öğrencilik vasfını taşırsak geleceğimizin inşasını doğru yaparız" dedi.

"Mesleğiniz için çok çalışmalısınız"

İş-Kur Afyonkarahisar İl Müdürü Ahmet Karakaya ise meslek liselerinin önemli olduğunu belirterek, buradan mezun olan öğrencilerin mühendis olacağının altını çizdi. Karakaya, "90'lı yallarda ben de sizin gibi lise öğrencisiydim. Bugün 45 yaşındayım. Hep 18 yaşına gelsem diye düşünürdüm. Zaman çabuk geçiyor. Bu sebeple zamanımızı mutlaka iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Ortalama hepiniz 11. sınıf öğrencisisiniz. Önünüzde 1 yıl var. Sizleri önemsediğimiz için buradayız. Sizin başarılı olmanız, daha iyi yerlere gelmeniz, bunun için buradayız. 15 yaşını bitirip, 16 yaşından gün aldığınız zaman İş-Kur'a kaydınızı olabiliyorsunuz. Meslek seçme aşamasında yine sizlere yardımcı olabiliriz. Online başvurabileceğiniz gibi, yüz yüze görüşerek de size bu konuda eğitim verebiliyoruz. Bu yıl yaklaşık üniversite öğrencilerimiz dahil olmak üzere 600 kişiyi bu eğitimden faydalandırdık. Bu eğitimlerimiz ücretsiz, herhangi bir ücret almıyoruz kurum olarak. Eğitimin sonunda size katılım sertifikası veriyoruz. Amacımız bir farkındalık oluşturmak. Meslek lisesinde okuyorsunuz. Türkiye'de şöyle bir algı var; çalışkan olan en iyi öğrenciler fen lisesine gider, Anadolu lisesine gider, liseye gider, çalışmayan, okumak istemeyen öğrenciler de sanat okuluna gider gibi bir şey vardı 90'lı yıllarda. Meslek önemli, lisede siz bu işi öğreneceksiniz ki daha sonra bir işin mühendisliğini yapabilin. Bir işin çıraklığını yapmadan ustalığını yapmak biraz zor bir şey. Bunu da biz sahada görüyoruz, özellikle elektrik mühendislerinde. İleride birer mesleğiniz olacak. Eğer bu meslekte başarılı olmak istiyorsanız sürekli çalışmanız gerekiyor, kendinizi geliştirmeniz gerekiyor" diye konuştu.

Artuk, Karakaya'ya vermiş olduğu bilgilerden dolayı teşekkür etti. Konuşmaların ardından eğitim alan öğrencilere meslek edindirme sertifikası verildi.

İş-Kur meslek lisesi öğrencilerine meslek seçimi anlattı
İş-Kur meslek lisesi öğrencilerine meslek seçimi anlattı
İş-Kur meslek lisesi öğrencilerine meslek seçimi anlattı
İş-Kur meslek lisesi öğrencilerine meslek seçimi anlattı

Anadolu Lisesi, Ahmet Karakaya, Karahisar, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İş-Kur meslek lisesi öğrencilerine meslek seçimi anlattı - Son Dakika


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