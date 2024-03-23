İşçi sendikasının Borusan eylemi devam ediyor - Son Dakika
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İşçi sendikasının Borusan eylemi devam ediyor

Borusan Lojistik'te çalışan yüzlerce işçi, sendikaya üye oldukları için işten çıkarıldığını iddia ederek fabrika önündeki eylemlerini sürdürüyor. İşçi sendikaları ile Borusan Lojistik A.Ş arasında 1963'ten itibaren devam eden mücadele devam ediyor.

23.03.2024 19:43
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İşçi sendikasının Borusan eylemi devam ediyor

BURSA - Borusan Lojistik'te çalışan yüzlerce işçi, sendikaya üye oldukları için işten çıkarıldığını iddia ederek fabrika önündeki eylemlerini sürdürüyor.

İşçi sendikaları ile Borusan Lojistik A.Ş arasında 1963'ten itibaren devam eden mücadele devam ediyor. İşçiler sendikaya üye olan çalışanların Borusan A.Ş tarafından işten çıkarıldığını iddia ederek fabrika önünde eylemde bulundu. İşçiler tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Liman-İş Sendikası olarak 1963'ten beri yürütmekte olduğumuz sendikal mücadelemiz bütün zorluklara ve engellemelere rağmen devam etmektedir. Sendikamız bir süredir Borusan Lojistik A.Ş.'de örgütlenme çalışmaları yürütmektedir. Bu çalışma sonucunda Borusan Lojistik A.Ş.'de çalışan işçiler anayasal haklarını kullanarak sendikamıza üye olmuşlardır. Ancak sendikal örgütlenmeden haberdar olan işveren, yasaları hiçe sayarak sendikaya üye olan 4 işçiyi haksız sebeple işten atmıştır. İşveren bu tutumundan bir an önce vazgeçerek işten atılan işçileri işe geri almalıdır. Anayasanın 51. maddesinde 'Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz' hükmü yer almaktadır. Türk Ceza Kanunu'nun 118. maddesine göre ise sendikal hakların kullanılmasını engellemek suçtur. İşveren, işçilerin özgürce sendikaya üye olma hakkını engelleyerek Anayasaya karşı gelmekte ve Türk Ceza Kanunu'na göre suç işlemektedir. Liman-İş sendikası olarak tüm işçilerin sendikal haklarını özgürce kullanabilmeleri için mücadelede her zaman ön saflarda yer aldık. Tüm baskılara ve zorluklara rağmen bu mücadelemizden asla vazgeçmedik. Türkiye'nin dört bir yanındaki üyelerimizle birlikte Borusan Lojistik çalışanlarının da yanında duracak, tüm baskı ve engelleri birlikteliğimizle aşacağız. Biliyoruz ki kamuoyu da sendikal haklarını kullanmak isteyen, baskı ve tehditler altında, işten atılan, işten atılma korkusuyla emek vermeye devam eden Borusan Lojistik işçilerinin yanında olacaktır. Birlikten doğan gücümüzle, Borusan Lojistik işçileri anayasal haklarını kullanarak sendikalı olacak ve toplu iş sözleşmesinden faydalanacaktır."

Kaynak: İHA

Borusan Lojistik, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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