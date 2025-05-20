Işıkhan ve Şenel Görüştü - Son Dakika
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Işıkhan ve Şenel Görüştü

Işıkhan ve Şenel Görüştü

Bakan Işıkhan, İbrahim Şenel ile yatırım ve istihdam üzerine kapsamlı bir görüşme yaptı.

20.05.2025 20:12
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız Sayın İbrahim Şenel ile bir araya geldik. Bakanlığımızın çalışma alanları hakkında kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme modelimiz ile ülkemizi güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

İbrahim Şenel, Vedat Işıkhan, Politika, Ekonomi, İhracat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Işıkhan ve Şenel Görüştü - Son Dakika

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