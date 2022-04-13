İskilip Belediyesi'nden Ramazan ayında sıcak hizmet: Günlük 500 kişiye yemek veriliyor - Son Dakika
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İskilip Belediyesi'nden Ramazan ayında sıcak hizmet: Günlük 500 kişiye yemek veriliyor

13.04.2022 15:42

İskilip Belediyesi'nden Ramazan ayında sıcak hizmet: Günlük 500 kişiye yemek veriliyorÇORUM Çorum'un İskilip ilçesinde maddi durumu iyi olmayan ve sağlık sorunları nedeniyle yemek yapamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, Ramazan ayında da unutulmuyor.

İskilip Belediyesi'nden Ramazan ayında sıcak hizmet: Günlük 500 kişiye yemek veriliyor

ÇORUM Çorum'un İskilip ilçesinde maddi durumu iyi olmayan ve sağlık sorunları nedeniyle yemek yapamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, Ramazan ayında da unutulmuyor.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük'ün talimatı ile hayat geçirilen aşevi, Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşuyor. İhtiyaç sahiplerini tek tek tespit eden İskilip Belediyesi, vatandaşları tarafından yemek yardımında bulunuyor. Belediye aşevinden, günlük 250 kişiye, ramazan ayında ise 500 kişiye sıcak yemek imkanı sunuluyor. Aşevine gelemeyen ulu çınarlar için ise hazırlanan yemekler evlerine götürülüyor.

Belediye Başkanı Ali Sülük'ün ilk hayata geçirdiği projelerden birisinin Aşevi projesi olduğunu belirten İskilip Belediyesi Aşevi sorumlusu Zehra Köse, "İskilip Belediyesi olarak yılın 365 günü olduğu gibi Ramazan ayında ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarıma sıcak yemek hizmeti veriyoruz. Aşevine gelemeyen yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza da ekiplerimiz yemeklerini evlerine kadar götürüyor. Aynı zamanda Meslek Yüksek Okulu'muzdan talep geldiğinde de öğrencilerimize yemek hizmeti vermekteyiz" ifadelerini kullandı.

İskilip Belediyesi'nden Ramazan ayında sıcak hizmet: Günlük 500 kişiye yemek veriliyor
İskilip Belediyesi'nden Ramazan ayında sıcak hizmet: Günlük 500 kişiye yemek veriliyor
İskilip Belediyesi'nden Ramazan ayında sıcak hizmet: Günlük 500 kişiye yemek veriliyor

YORUMLAR
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Ali Sülük, İskilip, Çorum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İskilip Belediyesi'nden Ramazan ayında sıcak hizmet: Günlük 500 kişiye yemek veriliyor - Son Dakika


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