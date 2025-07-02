İskilip\'te 17 Hafız Mezun Oldu

Çorum'un İskilip ilçesinde 2025 yılının ilk 6 ayında 17 hafız mezun olmanın heyecanını yaşadı.

İskilip İlçe Müftülüğüne bağlı Ebussuud Efendi Erkek Kur'an Kursu'nda Ocak ayında 10 öğrenci, bugün ise 7 öğrenci, Samsun'da girdikleri hafızlık sınavını başarıyla tamamlayarak hafızlık belgesi almaya hak kazandı. Böylece yılın ilk yarısında mezun edilen hafız sayısı 17'ye ulaştı. Bugün yapılan sınavın ardından İskilip'e dönen öğrenciler, Kurs Müdürü Ali Ercan eşliğinde meşalelerle coşkulu bir törenle karşılandı. İlçe Müftüsü Şuayip Güllü, Şube Müdürü Hasan Gökçe, kurs yönetimi, öğretmenler, aileler ve vatandaşlar öğrencileri tebrik etti. Törende konuşan İlçe Müftüsü Güllü, "Bizlere her zaman destek olan Kaymakamımız Sayın Ramazan Polat'a, Belediye Başkanımız Sayın İsmail Çizikci'ye ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Hafızlık sürecinin zorlu ama kutsal bir yolculuk olduğunu vurgulayan kurs müdürü Ali Ercan, "Çocuklarımız oyun çağlarını Kur'an-ı Kerim öğrenmeye adıyor. Bu yıl 17 hafızımızı mezun ettik, elhamdülillah. İnşallah bu sayıyı artırarak yolumuza devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu. - ÇORUM