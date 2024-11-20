İskilip\'te Sinema Günü Coşkusu

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Çorum'un İskilip ilçesinde Çocuk Hakları Günü'nde düzenlenen sinema filmi etkinliği çocuklardan yoğun ilgi gördü.

İskilip Kaymakamlığı tarafından, Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nün katkılarıyla Çocuk Hakları Günü çerçevesinde "Redif Kışlası Sinema Günleri" etkinliği düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde ilçede çocuklar için "Buz Devri" adlı animasyon filmi, izletildi. İskilip Kaymakamı Ramazan Polat da etkinliğe çocuğuyla birlikte katıldı. Sinema filmini izleyen çocuklar çok mutlu olduklarını ifade etti. - ÇORUM