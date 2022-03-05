İşletmeler farkındalık için internet ağı şifrelerini "kadinasiddetehayir" yapıyor - Son Dakika
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İşletmeler farkındalık için internet ağı şifrelerini "kadinasiddetehayir" yapıyor

05.03.2022 12:15
İşletmeler farkındalık için internet ağı şifrelerini "kadinasiddetehayir" yapıyor

Tepebaşı Belediyesi, vatandaşların uğrak yerleri arasında bulunan kafelerde, kablosuz internet ağlarının şifrelerinin "kadinasiddetehayir" yapılması ile farkındalık oluşturan kampanyasına, bu 8 Mart'ta da devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, vatandaşların uğrak yerleri arasında bulunan kafelerde, kablosuz internet ağlarının şifrelerinin "kadinasiddetehayir" yapılması ile farkındalık oluşturan kampanyasına, bu 8 Mart'ta da devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla farkındalık oluşturan kampanyasına bu yıl da devam etti. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışma ile kablosuz internet bağlantı ağlarının şifreleri, kadına yönelik şiddete karşı mücadele teması ile değiştirildi. Tepebaşı bölgesinde vatandaşların uğrak yerleri arasında bulunan 5 kafede kullanılan kablosuz internet şifreleri, "kadinasiddetehayir" yapılırken, şifreyi öğrenen vatandaşlar da uygulamayı takdir ettiklerini belirtiyor. Çalışma ile internetin günümüzde yaygın olarak kullanılması ve internet kullanıcılarının gittikleri mekanlarda kablosuz ağ kullanımını talep etmeleri nedeniyle çok sayıda kişinin dikkatinin, bu yöne çekilmesi sağlanıyor.

Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak üzere kampanyaya katılmak isteyen işletmeler, konuyla ilgili bilgi almak üzere Mavi Masa hattından Tepebaşı Belediyesi'ne ulaşabiliyor. - ESKİŞEHİR

İşletmeler farkındalık için internet ağı şifrelerini kadinasiddetehayir yapıyor
İşletmeler farkındalık için internet ağı şifrelerini kadinasiddetehayir yapıyor
İşletmeler farkındalık için internet ağı şifrelerini kadinasiddetehayir yapıyor

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Kadınlar Günü, Tepebaşı, Emekçi, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İşletmeler farkındalık için internet ağı şifrelerini 'kadinasiddetehayir' yapıyor - Son Dakika


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