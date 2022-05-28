İspir'de 25 Şubat İlkokulu öğrencilerinden anlamlı etkinlik

Erzurum'un İspir ilçesinde 25 Şubat İlkokulu öğrencileri tarafından anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

25 Şubat İlkokulu öğrencileri, Anadolu masalları başta olmak üzere dünya masallarını okudular ve daha sonra masal kahramanlarını canlandırdılar.

Okumayı sevdirmek, masallara olan ilgiyi artırmak, dünya ve Anadolu masallarını ve masal kahramanlarını tanıtarak kültür farklılıklarını göstermek, Anadolu masallarını yaygınlaştırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla 50 öğrenci öğretmenleri ile birlikte İspir sokaklarında yürüyüş yaptı.

Daha sonra İspir Kaymakamlığı önünde İlçe Kaymakamı Murat Acar ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Emre Kaya ile birlikte fotoğraf çekildi.

Kaymakam Acar ve Şube Müdürü Kaya'nın sorularını cevaplayan ve takdirlerini kazanan öğrenciler daha sonra İspir anaokulu, İspir İlkokulu ve Aşağı Özbağ Gaziler İlkokulu'nu ziyaret etti. - ERZURUM