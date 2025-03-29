İspir Meydanı Harabe Haline Geldi

Erzurum'un İspir ilçesinde hükümet konağı önündeki meydan adeta harabeye döndü.

İspir Belediyesinin panayır, konser organizasyonları için kullandığı alan bugünlerde adeta dökülüyor. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası olan Hükümet konağı önündeki meydanda dökülen taşlar ve yaşanan kirlilik vatandaşların tepkisine neden oluyor.

İlçe halkı, belediye yönetiminin ilgisizliğine sert tepki göstererek, "Her şeyin doğrusunu ben bilirim kibriyle hareket edenlerin gözlerinde ki mertekten habersiz oldukları aşikardır. ya da öncelikleri başkadır. Bırakın artık reklam yapmayı" diye konuştular. - ERZURUM