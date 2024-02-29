İstanbul'da sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapılamadı - Son Dakika
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İstanbul'da sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapılamadı

İstanbul\'da sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı\'na iniş yapılamadı

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan bazı uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis deniz, kara ve hava yolu ulaşımında görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Medine'den gelen bir uçak da sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na yönlendirildi.

29.02.2024 13:01
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İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nına iniş yapamayan bazı uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis deniz, kara ve hava yolu ulaşımında görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na bazı uçaklar iniş yapamadı. Uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. Medine'den Sabiha Gökçen Havalimanı'manına gelen uçakta sis nedeniyle İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İstanbul'da sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapılamadı - Son Dakika
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