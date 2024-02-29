İstanbul'da Yoğun Sis Nedeniyle Ulaşımda Aksamalar - Son Dakika
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İstanbul'da Yoğun Sis Nedeniyle Ulaşımda Aksamalar

İstanbul\'da Yoğun Sis Nedeniyle Ulaşımda Aksamalar

Megakent'te gece saatlerinden itibaren başlayan ve sabah saatlerinde etkisini sürdüren sis nedeniyle hava ve deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Sarıyer'de etkili olan yoğun sis nedeniyle ise araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştüğü siste sürücüler sis lambalarını ve dörtlülerini yakarak ilerlemeye çalıştıkları görüldü.

29.02.2024 12:08  Güncelleme: 12:10
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Megakent'te gece saatlerinden itibaren başlayan ve sabah saatlerinde etkisini sürdüren sis nedeniyle hava ve deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Sarıyer'de etkili olan yoğun sis nedeniyle ise araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

İstanbul'da dün geceden itibaren başlayan ve sabah saatlerinde etkisini sürdüren sis nedeniyle hava ve deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Sarıyer'de etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle trafikteki araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştüğü siste sürücüler sis lambalarını ve dörtlülerini yakarak ilerlemeye çalıştıkları görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Yoğun Sis Nedeniyle Ulaşımda Aksamalar - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Yoğun Sis Nedeniyle Ulaşımda Aksamalar - Son Dakika
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