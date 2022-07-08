İstanbul Havalimanı en yoğun güne hazır

İstanbul Havalimanı bugün tarihinin en yoğun gününü yaşayacak. Bugün İstanbul Havalimanı'nda rekor bekleniyor.

Kurban Bayramı tatilinin dokuz güne uzatılması havayollarının yüzünü güldürürken, İstanbul Havalimanı açıldığı günden beri en yoğun gününü bugün yaşayacak. Bugün İstanbul Havalimanı'ndan bin 422 sefer ve 230 bin yolcunun geçmesi bekleniyor.

Bugün yaşanması beklenen yoğunluk nedeniyle İGA İstanbul Havalimanı yetkilileri yolcuların mağdur olmaması için tüm önlemleri aldı. Havalimanı girişindeki X-ray cihazlarının tamamını açık tutan yetkililer, yolcuların sorunlarıyla ilgilenmek ve yardımcı olmak için bir süre önce göreve başlattığı stajyerleri görevlendirdi. İGA yönetimi ayrıca Havalimanı Emniyet Müdürlüğü ile görüşerek gün boyu tüm pasaport geçiş bankolarının açık tutulması konusunda yardımlarını istedi.

Otopark tamamen doldu

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında veya yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşların havalimanına arabalarıyla gelmesi İstanbul Havalimanı otoparkında yoğunluğa neden oldu. 8 bin 500 araç kapasiteli otoparkta doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. - İSTANBUL