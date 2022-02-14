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İtfaiyeden baca temizliği uyarısı - Son Dakika

İtfaiyeden baca temizliği uyarısı

14.02.2022 11:11
İtfaiyeden baca temizliği uyarısı

Aslanapa Belediyesi İtfaiye ekipleri, kar yağışı ve hava sıcaklığının ani olarak düşmesi dolayısıyla sobalarını yoğun olarak kullanan vatandaşlara, baca temizliğine dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Aslanapa Belediyesi İtfaiye ekipleri, kar yağışı ve hava sıcaklığının ani olarak düşmesi dolayısıyla sobalarını yoğun olarak kullanan vatandaşlara, baca temizliğine dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Aslanapa Belediyesi İtfaiye Amirliği tarafından yapılan açıklamada, "Bacaların belirli periyotlarla kontrol edilerek temizlenmesi yangın ve zehirlenme risklerini azaltır. Köylerimizde yoğun şekilde soba kullanılmaktadır. Havaların soğumasıyla katı yakıtlar ve kombiler yanmaya başladı. Vatandaşlarımızın mutlaka bacalarını belli periyotlarla temizlettirmeleri lazım. Bacanın iyi bir ısınma için açık olması gerekiyor. Yaşanabilecek olası olumsuzluklar için bacanın çekişi, duman tahliyesi iyi olması lazım. İyi bir duman tahliyesi olmaması demek, ters bir rüzgar neticesinde dumanın evin içine gelmesiyle karbonmonoksit zehirlenmelerine yol açacaktır. İnsanlarımızın bu şekilde mağduriyet yaşamamaları için baca temizliği büyük önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

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Aslanapa, İtfaiye, Yangın, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İtfaiyeden baca temizliği uyarısı - Son Dakika


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