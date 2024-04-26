Yerel

İtfaiyeden yılan operasyonu

OSMANİYE - Osmaniye'de bir eve giren yılan ekipler tarafından yakalanarak yaşam alanına bırakıldı.

Merkez Mevlana Mahallesi 14537 sokakta evine giren yılanı fark eden vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, özel bir aparatla yılanı yakaladı. Yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğundaki yılan, ekipler tarafından doğaya geri bırakıldı.