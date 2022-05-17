İvrindi 10 numara etkinliğe hazırlanıyor - Son Dakika
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İvrindi 10 numara etkinliğe hazırlanıyor

17.05.2022 17:25
İvrindi 10 numara etkinliğe hazırlanıyor

24 Mayıs'ta İvrindi'de bu yıl ilki gerçekleştirilecek damızlık kuzu, besi kuzusu, oğlak yarışmalarının yanı sıra keçi peyniri, koyun yoğurdu, tereyağı tadım yarışmaları düzenlenecek.

24 Mayıs'ta İvrindi'de bu yıl ilki gerçekleştirilecek damızlık kuzu, besi kuzusu, oğlak yarışmalarının yanı sıra keçi peyniri, koyun yoğurdu, tereyağı tadım yarışmaları düzenlenecek.

İvrindi Belediyesi-İvrindi Kaymakamlığı İlçe Tarım Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenecek, Büyükşehir Belediyesi'nin de destek vereceği etkinlik İvrindi Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek.

Küçükbaş üreticileri yarışacak

Bu yıl ilçemizde ilkini gerçekleştireceğimiz etkinlikten dolayı oldukça heyecanlıyız diyen Başkan Cengiz " 2019 yerel seçimlerinde çiftçilerimize koyun, kuzu şenliği çatısı altında her yıl festival düzenleme projesi açıkladık. Şükür ki bir projemizi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tarım ve hayvancılığı ile geçimini sağlayan ilçelerin başını çekiyoruz. Tescilli İvrindi Kelle Peyniri ve Balıkesir Kuzusunun lezzeti de ilçemiz topraklarından çıkınca bunu tatlı bir rekabet havasında yarışmalar eşliğinde etkinliğe dönüştürmek istedik. İlçe Tarım Müdürlüğümüze şu ana kadar yarışmaya katılmak isteyenlerimize yönelik oldukça güzel sayılar alıyoruz. Bu artarak devam edecek. İlçemiz ve çiftçilerimiz adına oldukça verimli bir etkinlik geçeceğine hemfikiriz. Merakla 24 Mayısı bekliyoruz."

Yöresel lezzetler jüri karşısına çıkacak

Hayvan güzellik yarışmalarının yanı sıra yöreye has lezzetler de etkinlikte yerini alacağını ifade eden İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz " İlçemizde coğrafi işaret aldığımız İvrindi Kelle Peyniri, keçi peyniri, tereyağı ve koyun yoğurdundan oluşacak tadım yarışmasında üreticilerimiz dereceye girmek için yarışacak. Lezzet olarak kendine güvenen, kendi reklamını yapmak isteyen ve ben buyum diyen cesaretli üreticilerimizi yarışmaya bekliyoruz. İvrindi'miz hak ettiği değere kavuşacak biz buna inanıyor ve bu noktada çalışıyoruz, aynı anda yarışmaya katılıp dereceye giren üreticilerimiz de belirlediğimiz hediyeler haricinde sürpriz hediyelerin de sahibi olacaklar. İnşallah sadece bizler değil, yarışmacılar ve izleyiciler de bu etkinlikten hoşnut olacaklar"

24 Mayıs'ta İvrindi Millet Bahçesinde gerçekleştirilecek ve yarışmacılara çeşitli ödüllerin verileceği etkinlikte 7-14 yaş arası çocuklara düzenlenecek bisiklet yarışması ise renkli görüntülere sahne olacak. - BALIKESİR

İvrindi 10 numara etkinliğe hazırlanıyor
İvrindi 10 numara etkinliğe hazırlanıyor
İvrindi 10 numara etkinliğe hazırlanıyor

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Kaynak: İHA

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