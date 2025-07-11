İYİ Parti Başdanışmanı Kardeşini Kaybetti

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç'ın kardeşi Serkan Kılınç hayatını kaybetti.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç, kardeşinin vefat haberini duyurduğu paylaşımında, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Söylemesi çok ağır ama kardeşim Serkan Kılınç'ı kaybettik" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ