İyilik Haftası 13-20 Mart'ta Kutlanacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde, 13-20 Mart tarihleri arasının "İyilik Haftası" olarak kutlanacağını duyurdu.

Resmi Gazetede yayınlanan İyilik Haftası Kutlama Yönetmeliği ile İyilik Haftası'nın 13-20 Mart tarihleri arasında kutlanacağını belirten Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından paylaştığı şu mesajla duyurdu:

"13-20 Mart İyilik Haftamız Kutlu Olsun. Bugünden itibaren Diyanet İşleri Başkanlığımız rehberliğinde millet olarak 13-20 Mart tarihleri arasını "İyilik Haftası" olarak kutlayacağız. Resmi Gazetede yayınlanan İyilik Haftası Kutlama Yönetmeliği ile bütün kurumlarımızla işbirliği içerisinde milletimizin her kesimine daha çok iyilik taşımaya çalışacağız. Türkiye Diyanet Vakfımız ve tüm diğer vakıflarımız birer iyilik hareketidir. İnanıyoruz ki dünyayı iyilik değiştirecektir." - ANKARA