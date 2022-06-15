İzmit Belediyesi E-Öğrenim Platformu ile Türk kültürünü Avrupa'ya tanıtacak - Son Dakika
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İzmit Belediyesi E-Öğrenim Platformu ile Türk kültürünü Avrupa'ya tanıtacak

15.06.2022 11:40
İzmit Belediyesi E-Öğrenim Platformu ile Türk kültürünü Avrupa'ya tanıtacak

İzmit Belediyesi, proje ortağı olduğu Erasmus KA 227 'Avrupa Folklorik Değerleri Gençlik Çalışmalarını Aydınlatıyor' projesi çerçevesinde kuracağı E-Öğrenim Platformu ile Türk kültürünü tanıtacak.

İzmit Belediyesi, proje ortağı olduğu Erasmus KA 227 'Avrupa Folklorik Değerleri Gençlik Çalışmalarını Aydınlatıyor' projesi çerçevesinde kuracağı E-Öğrenim Platformu ile Türk kültürünü tanıtacak.

Uluslararası faaliyetlerine devam eden İzmit Belediyesi, 'Avrupa Folklorik Değerleri Gençlik Çalışmalarını Aydınlatıyor' projesi çerçevesinde Misano Adriatico'da (İtalya) gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Toplantıda proje partnerlerinin E-Öğrenim Platformu için hazırlamış olduğu çalışmalar incelendi ve projenin planlanmış diğer faaliyetleri hakkına fikir alışverişi yapıldı. Toplantıya, İzmit Belediyesi'ni temsilen AB Proje Uzmanı Selen Çiçek Uçar ve Burak Ergelen katıldı.

Projeyle E-Öğrenim Platformu oluşturulacak. İzmit Belediyesi, E-Öğrenim Platformu için Kadın Girişimciler Merkezi'nde gerçekleştirilen deri, keçe ve cam atölyelerine yönelik eğitici videolar hazırladı.

Böylece E-Öğrenim Platformunu kullanacak insanlar Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı bulacak. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmit Belediyesi E-Öğrenim Platformu ile Türk kültürünü Avrupa'ya tanıtacak - Son Dakika

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