Uluslararası faaliyetlerine devam eden İzmit Belediyesi, 'Avrupa Folklorik Değerleri Gençlik Çalışmalarını Aydınlatıyor' projesi çerçevesinde Misano Adriatico'da (İtalya) gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Toplantıda proje partnerlerinin E-Öğrenim Platformu için hazırlamış olduğu çalışmalar incelendi ve projenin planlanmış diğer faaliyetleri hakkına fikir alışverişi yapıldı. Toplantıya, İzmit Belediyesi'ni temsilen AB Proje Uzmanı Selen Çiçek Uçar ve Burak Ergelen katıldı.

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › İzmit Belediyesi E-Öğrenim Platformu ile Türk kültürünü Avrupa'ya tanıtacak - Son Dakika

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