İzmit Çarşısı\'nda 4. İyilik Şenliği Başladı

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İzmit Çarşısı'nda yer alan üreticiler 4. İyilik Şenliği kapsamında İzmitlilerle buluştu. Şenlikte üreticiler el emeği ürünleriyle stantlarda yer alarak, tüketicilerle bir araya geldi.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Good4Trust iş birliği ile faaliyetlerini sürdüren İzmit Çarşısı'nın 4. İyilik Şenliği başladı. Üreticilerle tüketicileri bir araya getirecek olan 4. İyilik Şenliği etkinlikleri iki gün boyunca Yahyakaptan Gülümse Kafe'de olacak.

Şenliğin açılışına İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Burcu Bineklioğlu, Yahyakaptan Mahalle Muhtarı Nermin Şenses, üreticiler ve vatandaşlar katıldı. 2 gün boyunca devam edecek İyilik Şenliği'nde rengarenk stantlar, etkinlikler ve Leyla Hanım filmi gösterimi yer alacak.

İyilik Şenliği; insanları kaynaştırmak, üreticilerin marka değerini artırmasına katkı sunmak, ürettiklerinin tanıtımını yapmak ve katma değer oluşturan ekonomik değerini bulmasını sağlamayı amaçlıyor. - KOCAELİ