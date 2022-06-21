İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşu etkinliklerle kutlanacak

İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılını çok özel ve renkli etkinliklerle kutlayacak olan İzmit Belediyesi, tüm İzmitlilere unutulmaz bir hafta yaşatacak.

İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılında 6 günlük etkinlik programı hazırlayan İzmit Belediyesi, tüm vatandaşlara kurtuluş coşkusunu yaşatacak. Yarışmalar, turnuvalar, tiyatro gösterileri, dans gösterileri, konserler ve çocuklar için özel etkinliklerle 7'den 70'e bütün vatandaşlar Seka Park ve İzmit Kent Meydanı'nda bir araya gelerek büyük coşkuya ortak olacak.

28 Haziran kutlama programları 24 Haziran'da başlayacak İzmit Kitap Günleri ile start verecek. 24-26 Haziran tarihlerinde 41 Marka 41 Yazar sloganıyla vatandaşlarla buluşacak olan İzmit Kitap Günleri'ne yerel şair, yazar ve yayınevleri katılacak. Söyleşi, imza günleri ve müzik dinletilerinin yapılacağı ve 3 gün boyunca devam edecek olan etkinlik 11.00 - 22.00 saatleri arasında İzmit Kent Meydanı'nda tüm vatandaşları stantlara bekliyor.

SOLOTÜRK gösterisi düzenlenecek

28 Haziran kutlamaları çerçevesinde, 25 Haziran Cumartesi günü Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı SOLOTÜRK ekibi, saat 18.30'da İzmit semalarında vatandaşları selamlayacak. Sekapark'ta gerçekleşecek olan gösteri uçuşunu binlerce kişinin izlemesi bekleniyor.

Bisiklet gezisi

26 Haziran Pazar günü saat 09.00'da Yahya Kaptan Mahallesi'nde İzmit'in Kurtuluşu için bisiklet gezisi düzenlenecek. Aynı gün İzmit Kent Meydanı'nda devam edecek olan etkinlikler çerçevesinde saat 14.00'te Naci Girginsoy Öykü Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek. Günün kapanışı Cephanelik Spor Tesisleri'nde saat 17.00'de Kurtuluş Kupası Ayak Tenisi Turnuvası ile yapılacak.

Yarışmalar, tiyatrolar, dans gösterileri

27 Haziran Pazartesi günü saat 09.00 - 20.00 saatleri arasında İzmit Yelken Kulübü'nde 3'üncü Geleneksel Çınar Yelken Yarışları düzenlenecek. Gün boyunca birbirinden renkli etkinliklerle kutlamalar İzmit Kent Meydanı'nda devam edecek. Çocuk etkinlikleri, animasyon, İzmit Belediye Bandosu'nun yanı sıra İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Tiyatro Gösterisi ve Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu 'Bir Şehrin Hikayesi' tiyatral dans gösterisi ile keyifli bir gün yaşatacak. İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıldönümü olan 28 Haziran Salı günü saat 09.45'te Kültür Tepesi Tören Alanı'nda resmi tören gerçekleşecek. Ardından Bağçeşme Mezarlığı Namazgah Şehitliği ziyaret edilecek. Saat 13.30'da Yeni Cuma Cami'nde vatan uğruna canlarını feda eden şehitler adına mevlit okunacak ve vatandaşlara helva ikram edilecek.

Hüsnü Şenlendirici gelecek

3'üncü Geleneksel Çınar Yelken Yarışları'nın devam edeceği 28 Haziran Salı günü saat 10.00'da Kamuran Akşar anısına düzenlenen futbol turnuvasının final maçı oynanacak. Mimdepo Performans Topluluğu, İzmit Kent Meydanı'nda Saat 17.30'da İzmitlilere gösterilerini gerçekleştirecek. İzmit Kurtuluş Korteji saat 18.30'da Kültür Tepesi'nde başlayarak İzmit Kent Meydanı'nda noktalanacak. Gün boyu İzmit Kent Meydanı'nda devam edecek olan etkinlikler güzel bir final ile sonlanacak. Yakın zamanda kurulmasına rağmen ulusal ve uluslararası anlamda adını duyurmayı başaran İzmit Belediyesi Kent Orkestrası saat 20.30'da performansıyla vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşatacak. Gecenin sürprizini ise klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici yapacak. - KOCAELİ