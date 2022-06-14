İzmit'te "Çınar Akademi" Sınavı Sonuçları Belli Oldu - Son Dakika
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İzmit'te "Çınar Akademi" Sınavı Sonuçları Belli Oldu

14.06.2022 17:14
İzmit'te "Çınar Akademi" Sınavı Sonuçları Belli Oldu

İzmit Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına hayata geçirdiği Çınar Akademi’nde kurum kabul sınavlarının sonuçları belli oldu.

İzmit Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına hayata geçirdiği Çınar Akademi'nde kurum kabul sınavlarının sonuçları belli oldu.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çınar Akademi'de 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde ücretsiz üniversite hazırlık kursu için kurum kabul sınavı yapılmıştı. Çok sayıda öğrencinin katılım sağladığı sınavların sonuçları belli oldu. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına hayata geçirilen Çınar Akademi'de kurum kabul sınavına giren öğrenciler bugünden itibaren hafta içi 09.00- 17.00 saatleri arasında Çınar Akademi Kurs Merkezine giderek sonuçları öğrenebilecekler.

SINAV KARNELERİ TESLİM EDİLECEK

Mehmet Ali Paşa Mahallesi Demokrasi Bulvarı 71/1 (Kandıra Sapağı-Köseoğlu Ekmek Fırını yanı) adresinde bulunan Çınar Akademi'de sonuçların açıklandığı süre boyunca sınav karneleri öğrencilere ya da yakınlarına teslim edilecek. Kabul edilen adaylar yeni eğitim öğretim döneminde üniversite sınavına Çınar Akademi ile hazırlanacak. Vatandaşlar, 318 02 22 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgiye ulaşabilir.

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Kaynak: ANKA

İzmit Belediyesi, Çınar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmit'te 'Çınar Akademi' Sınavı Sonuçları Belli Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmit'te "Çınar Akademi" Sınavı Sonuçları Belli Oldu - Son Dakika
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