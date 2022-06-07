İzsu Genel Müdürlüğü'nde Bayrak Değişimi - Son Dakika
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İzsu Genel Müdürlüğü'nde Bayrak Değişimi

07.06.2022 11:41
İzsu Genel Müdürlüğü'nde Bayrak Değişimi

İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan’ın ayrılık kararı almasının ardından bu göreve kurumda genel müdür yardımcısı olarak hizmet veren Ali Hıdır Köseoğlu atandı.

İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan'ın ayrılık kararı almasının ardından bu göreve kurumda halen genel müdür yardımcısı olarak çalışan Ali Hıdır Köseoğlu atandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nü 2020 yılının Mayıs ayından bu yana sürdüren Aysel Özkan görevden ayrıldı. Özkan'dan boşalan makama İZSU Genel Müdür Yardımcısı Ali Hıdır Köseoğlu atandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kendi isteğiyle görevinden ayrılan Aysel Özkan'a özverili çalışmaları ve başarılı hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti.

Ayrılık kararını açıklayan Özkan, "İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Son derece kaliteli ve donanımlı İZSU emekçilerinin yüksek performanslarını devam ettireceğini bilerek gözüm arkada kalmadan görevimi devrediyorum. Birlikte çalıştığımız süre içinde başta Başkanımız Sayın Tunç Soyer olmak üzere yönetici arkadaşlarıma ve tüm İZSU emekçilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

ALİ HIDIR KÖSEOĞLU KİMDİR?

Köseoğlu, Tunceli'de 1969 yılında doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ovacık Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda tamamladı. Hatay İskenderun Lisesi'nde tamamlayan Köseoğlu, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Memuriyet hayatına 1993 yılında Hatay İskenderun Belediyesi'nde mühendis olarak başladı. 1996 – 2014 yılları arasında 18 yıl boyunca Fen İşleri Müdürü olarak görev yaptı. 2014-2019 yılları arasında İzmir Karşıyaka Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevinde bulundu. Ali Hıdır Köseoğlu, 2019 yılından bu yana İZSU Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Köseoğlu evli ve 4 çocuk babası.

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Kaynak: ANKA

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