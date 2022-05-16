Jandarma, engelli gençlere bir günlük askerlik sevinci yaşattı - Son Dakika
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Jandarma, engelli gençlere bir günlük askerlik sevinci yaşattı

16.05.2022 15:54
Jandarma, engelli gençlere bir günlük askerlik sevinci yaşattı

Zihinsel ve bedensel engelleri dolayısı ile bugüne kadar askerlik yapamayan engelli vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı 'Temsili Askerlik Uygulaması' çerçevesinde Sakarya İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

Zihinsel ve bedensel engelleri dolayısı ile bugüne kadar askerlik yapamayan engelli vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı 'Temsili Askerlik Uygulaması' çerçevesinde Sakarya İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

Törene Jandarma personelinin yanı sıra engelli gençlerin aileleri katıldı. Yemin töreni sonrası temsili askerlik uygulamasına katılan engelli gençlere terhis belgeleri Sakarya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Aydın Kutlu tarafından takdim edildi. Çocuklarının 'Temsili Askerlik Uygulamasını' yerinde görmek için jandarma kışlasında bulunan aileler ise unutamayacakları bir gün yaşadı. - SAKARYA

Jandarma, engelli gençlere bir günlük askerlik sevinci yaşattı
Jandarma, engelli gençlere bir günlük askerlik sevinci yaşattı
Jandarma, engelli gençlere bir günlük askerlik sevinci yaşattı
Jandarma, engelli gençlere bir günlük askerlik sevinci yaşattı
Jandarma, engelli gençlere bir günlük askerlik sevinci yaşattı
Jandarma, engelli gençlere bir günlük askerlik sevinci yaşattı
Jandarma, engelli gençlere bir günlük askerlik sevinci yaşattı

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Jandarma, Sakarya, Engelli, Asker, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Jandarma, engelli gençlere bir günlük askerlik sevinci yaşattı - Son Dakika


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