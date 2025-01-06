Kabun: Savaşın Yıkımına Tanıklık - Son Dakika
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Yerel

Kabun: Savaşın Yıkımına Tanıklık

Kabun: Savaşın Yıkımına Tanıklık

Şam'ın Kabun mahallesi, iç savaşta bombalanarak enkaza döndü; 70 bin insan göç etmek zorunda kaldı.

06.01.2025 12:39
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Suriye'nin başkenti Şam'ın kuzeyinde 70 bine yakın insanın yaşadığı ancak yaşanan iç savaşla birlikte rejimin saldırılarında bombalanarak enkaza dönen Kabun mahallesi görüntülendi.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş ağır çatışmalara sahne oldu. Savaşla birlikte başkent Şam'ın birçok mahallesi yerle bir olurken çok sayıda yerleşim yeri de enkaza döndü. Şam'ın kuzeyinde bulunan Kabun mahallesi de bombalamalarla birlikte enkaza dönen mahallelerden biri oldu. Savaştan önce 70 bine yakın insanın yaşadığı Kabun Mahallesi dron ile havadan görüntülendi. Enkaza dönen mahallede geçmişte insanların sesleri yankılanırken şimdilerde ise çobanlar hayvanlarını otlatıyorlar.

"Burayı hava saldırılarıyla yerle bir ettiler"

Kabun mahallesinin muhaliflere ait tünellerin olduğu iddiasıyla bombalandığını söyleyen Abu Menze Ahras, "Burada 70 bin kadar insan yaşıyordu ama muhaliflerin tünelleri olduğu söylenerek hava saldırısı gerçekleştirildi. Burayı hava saldırılarıyla yerle bir ettiler ve insanlar da göç etmek zorunda kaldı. Rejim döneminde kimse buraya giremiyordu. Hatta biz evlerimize gelip bakmak istediğimizde izin alıyorduk. Herkes geçemiyordu, sadece çobanlar ve çiftçiler geçebiliyordu. Rüşvet verip burayı tarım için kullanabiliyorduk" dedi. - ŞAM

Kaynak: İHA

Göçmenler, Politika, Güvenlik, Suriye, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kabun: Savaşın Yıkımına Tanıklık - Son Dakika

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