KADES Eğitimi Iğdır'da Kadınlara Tanıtıldı

Iğdır'da jandarma ekipleri kadınlara KADES'i anlattı

IĞDIR - Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kadınlara, Kadın Destek Uygulaması hakkında bilgi verdi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, 8 Mart Kadınlar Günü kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenledi. Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü'nde gerçekleştirilen etkinlikte, "KADES ve Kadına El Kalkamaz" mottosuyla bilgilendirme faaliyeti yapıldı ve broşür dağıtımı gerçekleştirildi. Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri cep telefonlarına KADES'in nasıl yükleneceğini anlatarak kadınlardan çevrelerini de bilgilendirmelerini istedi.