Kadıköy Belediyesi\'nin düzenlediği \'Eski Günler Hayalimden Gitmiyor\' belgesel sergisi

Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği 'Eski Günler Hayalimden Gitmiyor' (Cumhuriyet'in Popüler Kültür Tarihinden Kesitler) belgesel sergisine, Caddebostan Kültür Merkezi ev sahipliği yapıyor. 12 Şubat ve 24 Mart tarihleri arasında düzenlenecek sergide birçok etkinlik yer alıyor.
Kadıköy Belediyesi'nin Yapı Kredi Kültür Sanat iş birliğiyle Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlediği 'Eski Günler Hayalimden Gitmiyor' sergisi, 100 yıllık Cumhuriyet Türkiyesi'nin yüz yıllık geçmişini sivil bir bakışla Kadıköylülerle paylaşmayı amaçlıyor. Sergide küçük ve kısa hikayeler, edebiyatçı, yazar ve gazetecilerin sözleri yer alıyor. Yazılı hatıralara fotoğraf, kartpostal, dergi kapağı, plak kapağı, afiş, reklam ve karikatür gibi görsel gereçler de eşlik ediyor.
Sergi, Muhlis Akarsu'nun "Ne Sevdiğin Belli Ne Sevmediğin" türküsünden ödünç alınan "Eski günler hayalimden gitmiyor, Dün dediğin bugünkünü tutmuyor, Yiğidim ya, sana gücüm yetmiyor" dizeleriyle, 20. yüzyıla selam yolluyor. Caddebostan Kültür Merkezi'nin iki katındaki sergi salonlarında, başta şarkılar olmak üzere; kılık kıyafetler, ev eşyaları, hamburgerden çaya yeme-içme alışkanlıkları, vapurlar, köprüler, heykeller, apartmanlar, gecekondular, kitaplar, sinema, tiyatro, futbol bir resmigeçit düzenliyor.
Serginin küratörlüğünü yapan Derya Bengi, 2017-2023 yılları arasında Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan ansiklopedik kitaplarından bir seçkiyi çeşitli ilaveler ve derlemelerle sergi diline ve formuna uyarladı. Söz konusu kitaplar ise 100. Yılında Cumhuriyet'in Popüler Kültür Haritası, Her Savaştan Bir Yara, Belki Duyulur Desim, Yollar Bize Memleket, Sazlı Cazlı Sözlük, Şimdiki Zaman Beledir, Dünya Durmadan Dönüyor, Görecek Günler Var Daha, Yaprak Döker Bir Yanımız'dan oluşuyor.
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