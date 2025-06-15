Kadıköy'de Boğulma Vakası: Genç Hayatını Kaybetti

Kadıköy'de denize giren genç boğularak hayatını kaybetti

İSTANBUL - Kadıköy'de akşam saatlerinde denize giren 22 yaşındaki genç gözden kayboldu. Sahil güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkarılan gencin boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay akşam saatlerinde meydana geldi. Bostancı sahilinde denize giren 22 yaşındaki Uğurcan Ceyhaner bir süre sonra gözden kayboldu. Yaklaşık 3 saattir Ceyhaner'den haber alınamaması üzerine durum ekiplere bildirildi. Olay yerine polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 saat kayıp olan genç sahil güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Sağlık ekipleri talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi.