Kadın Çiftçilerden \'Ege\'den Hasat\' Bezelyesi

SuperFresh'in fırsat eşitliğine odaklanan sosyal sorumluluk projesi Tarımın Kadın Yıldızları kapsamında kadın çiftçiler tarafından üretilen " Ege'den Hasat" bezelyesi, Migros mağazalarında tüketiciyle buluştu. Ürün, aynı zamanda Michelin 2025 Tavsiye Listesi'nde yer alan Seraf Vadi'nin menüsüne, Şef Sinem Özler'in imzasıyla girdi.

SuperFresh, Türkiye'de sürdürülebilir tarımı ve kadın emeğini desteklemek amacıyla yürüttüğü bu projeyle, tarımsal üretimde kadın iş gücünün görünürlüğünü artırmayı hedefliyor. "Ege'den Hasat" bezelyesinin tanıtımı için düzenlenen etkinlikte, Besler CMO'su Gülizar Öcal Doğan ve TABİT Kurucu Ortağı Tülin Akın'ın yanı sıra projeye katılan kadın çiftçiler de yer aldı.

Besler CMO'su Gülizar Öcal Doğan, "Bu proje ile sadece yeni bir ürünü tanıtmıyoruz; yerli üretimi, kadın emeğini ve sürdürülebilir tarımı odağına alan bir dönüşümü destekliyoruz. Kadın çiftçilerimizin ürünlerini sofralara ve seçkin menülere taşıyarak emeklerini taçlandırıyoruz" dedi.

TABİT Kurucu Ortağı Tülin Akın ise "SuperFresh iş birliğiyle kadın üreticilerimiz teknolojiyle buluşarak üretimlerini artırıyor, sosyal ve ekonomik olarak güçleniyor. Bu proje kırsalda kalkınma için ilham verici bir örnek oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Projeye katılan çiftçiler ise tarımda görünürlük, ekonomik bağımsızlık ve kişisel güçlenme açısından yaşadıkları dönüşümü, "Yıllardır üretiyoruz ama adımız anılmazdı. Şimdi bezelyemize değer veriliyor, şeflerin ellerinde hayat buluyor", "Artık işçiden üreticiye dönüştüm, ekonomik olduğu kadar sosyal olarak da güç kazandım" sözleriyle anlattı. - İSTANBUL