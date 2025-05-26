Kadın Girişimciler için Proje Eğitimi - Son Dakika
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Kadın Girişimciler için Proje Eğitimi

Kadın Girişimciler için Proje Eğitimi
26.05.2025 16:11
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Aile Yılı kapsamında, TKDK ve Aile Sosyal Hizmetler iş birliğiyle kadın girişimcilere eğitim verildi.

2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Erzurum İl Koordinatörlüğü ile Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde, kadın girişimcilere ve kadın kooperatiflerine yönelik IPARD Proje Hazırlama Eğitimi Programı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleşen programa, kadın girişimciler yoğun ilgi gösterdi. Açılış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Etkinlikte " Kadın, kalkınmanın mimarıdır" ve "Kadının gücüyle şekillenen yarınlar için birlikteyiz" mesajları öne çıktı.

Programın açılış konuşmasını yapan TKDK Erzurum İl Koordinatörü Mustafa Kılıç, IPARD desteklerinin kadın girişimciler için büyük fırsatlar sunduğunu belirterek şunları söyledi: "Kadınlarımızın ekonomik ve sosyal yaşamda daha güçlü yer almasını desteklemek adına düzenlediğimiz bu eğitimle, proje hazırlama sürecini daha anlaşılır kılmayı amaçlıyoruz. Özellikle kırsalda yaşayan kadınların üretime katılımı, hem aileleri hem de toplumumuz için büyük bir değerdir."

Ardından söz alan Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ise Aile Yılı kapsamında yapılan bu iş birliğinin önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Kadınlarımızın güçlenmesi, ailelerin güçlenmesi demektir. Bu bağlamda, TKDK ile yürüttüğümüz bu eğitim çalışması, hem kadın kooperatiflerine hem de bireysel girişimcilere rehberlik edecektir. Aile odaklı politikalarımızı kırsal kalkınma ile birleştirerek, sürdürülebilir bir toplumsal gelişimi hedefliyoruz."

Eğitim programı kapsamında Yerinde Kontrol Uzmanı Esra Karan tarafından IPARD Programı ve proje destekleme süreci hakkında bilgi verildi. Ardından Ödeme Talep İşlemleri Birim Amiri Şehnaz Ekler, "Ödeme Talep Paketinin Hazırlanması" sürecini detaylı bir sunumla anlattı.

Program sonunda eğitimcilere teşekkür belgeleri takdim edilirken, günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

Eğitim sonunda konuşan yetkililer, kadınların üretime aktif katılımını destekleyen bu tür eğitimlerin Aile Yılı kapsamında yaygınlaştırılacağı mesajını verdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

erzurum, Eğitim, Tarım, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadın Girişimciler için Proje Eğitimi - Son Dakika

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