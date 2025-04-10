Kadın Girişimcilere Yönelik Eğitim Programı Başlıyor

Ataşehir Belediyesi ve Habitat Derneği iş birliğiyle, girişimcilik ve tasarım odaklı düşünme alanında kadınlara yönelik eğitimler düzenleniyor. Ataşehir Belediyesi'ne ait olan "Ataşehir Kadın Çalışmaları Birimi" ile Habitat Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği program, kadınlar için önemli bir fırsat sunacak.

Ataşehir Belediyesi ve Habitat Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği "Dijital Pazarlama Eğitimi" kadınlara girişimcilik becerilerini geliştirme ve problem çözme yaklaşımlarını öğrenme fırsatı sunacak. Ücretsiz gerçekleştirilecek olan eğitimler katılımcılara tasarım odaklı düşünme yeteneği kazandırırken, girişimcilik alanında da önemli bilgiler sunacak.

Kadınlara yönelik düzenlenen eğitimlere katılan kadınlar, girişimcilik kültürünün temelleri, fikir geliştirme, kullanıcı empatisi oluşturma, prototip hazırlama ve test etme süreçleri gibi önemli konularda bilgi sahibi olabilecek. Eğitimler, kadınların iş dünyasında başarılı olma yolunda önemli bir adım atmalarını sağlamak için değerli bir fırsat sunacak. Ayrıca, bu eğitimler bireylerin girişimcilik becerilerini geliştirmenin yanı sıra tasarım odaklı düşünme süreçlerini öğretmeyi de hedefleyecek.

10, 15, 21, 22, 29 Nisan ile 6, 8 Mayıs ve 11 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan eğitimler, Ataşehir Kadın Girişimcilik Merkezi'nde veya online olarak düzenlenecek. Girişimcilik 101 & Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi, 10 Nisan Perşembe günü saat 12.00-15.00 arasında yüz yüze olarak gerçekleştirilecek. İş Modeli Oluşturma Eğitimi, 15 Nisan 2025 tarihinde saat 13.00-14.30 arasında online olarak düzenlenecek. Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi, 21 Nisan 2025 tarihinde saat 12.00-13.30 arasında yüz yüze gerçekleştirilecek. Dijital Pazarlama Eğitimi, 22 Nisan 2025 tarihinde saat 13.00-14.30 arasında online olarak sunulacak. Girişimciler için Finansal Okuryazarlık Eğitimi, 29 Nisan 2025 tarihinde saat 13.00-14.30 arasında online olarak gerçekleştirilecek. Canva Eğitimi, 6 Mayıs 2025 tarihinde saat 13.00-14.30 arasında online olarak düzenlenecek. Dijital Pazarlama Eğitimi, 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 12.00-13.30 arasında yüz yüze olacak. Sosyal Medya Fotoğrafçılığı Eğitimi, 11 Haziran 2025 tarihinde saat 12.00-13.30 arasında yüz yüze düzenlenecek. - İSTANBUL