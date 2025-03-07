Kadın Hakları Mücadelesi Devam Ediyor

Kilis Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Av. Şükran Tekçe, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Tekçe, Cumhuriyet'in ilk yıllarında kadınların Atatürk devrimleriyle eğitim, aile ve siyasette eşit haklara sahip olduğunu, ancak günümüzde yasal haklar tanınmış olmasına rağmen kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın halen devam ettiğini vurguladı.

Kadınların toplumsal, siyasal ve ekonomik alanda eşit şekilde yer almasını sağlayacak politikaların samimiyetle uygulanması gerektiğini belirten Tekçe, "8 Mart, kadınları çiçek olarak görmek değil, güçlü kadınların adalet, eşitlik, hak ve özgürlük mücadelesinin ve tarihin ta kendisidir" dedi.

Kadına yönelik şiddetin ve ayrımcılığın tamamen ortadan kalkması için mücadeleye devam edeceklerini ifade eden Av. Şükran Tekçe, "Emeğini ve gücünü ortaya koyan tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun" diye konuştu. - KİLİS