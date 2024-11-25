Kadına Yönelik Şiddete Dikkat!

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Genç Sağlık Sendikası Kadınlar Komisyonu Başkanı Sevda Koca, "25 Kasım, dünya genelinde kadınların yaşadığı şiddete dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak için kutlanan önemli bir gün. Bugün sadece bir gün değil, aslında her gün hatırlanması gereken, kadınların temel hakları olan yaşam, özgürlük ve güvenlik haklarına sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan bir mücadele günüdür" dedi.

Genç Sağlık Sendikası Kadınlar Komisyonu Başkanı Sevda Koca, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayasıyla yaptığı açıklamada 25 Kasım'ın sadece bir gün değil, kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin simgesi olması gerektiğini vurguladı. Koca, kadınların yaşam, özgürlük ve güvenlik haklarına sahip çıkılması gerekliliğini dile getirerek, "Kadına yönelik şiddet hala toplumumuzda yaygın olarak görülen ve kadınların hayatlarını derinden etkileyen büyük bir sorun. Fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddet kadınların özgüvenini kırmakta, yaşamlarını olumsuz etkilemekte ve ne yazık ki yaşam kayıplarına da yol açmaktadır" dedi.

Koca, kadına yönelik şiddetin yalnızca bireysel bir sorun olmadığını, aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve ataerkil sistemin bir sonucu olduğunu belirtti. Koca, "Kadınlara yönelik önyargılar, kadınların kendi bedenleri üzerindeki haklarını kısıtlayan düşünceler ve ekonomik bağımsızlıklarını engelleyen durumlar, şiddetin temel sebeplerindendir" diyerek, çözüm için toplumsal bilinçlenmeye dikkat çekti.

Kadınların yaşadığı bu zorluklara karşı çözüm yolları aramak için 25 Kasım'ın önemli bir fırsat sunduğunu belirten Koca, şunları söyledi:

"Şiddete uğrayan kadınlara yardım edebilmek için sığınma evlerinin, psikolojik destek merkezlerinin güçlendirilmesi, yasal düzenlemelerin iyileştirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması gerekmektedir."

"Bu hastalığa karşı birlikte mücadele etmeliyiz"

Koca, 25 Kasım'da yapılması gerekenlerin yalnızca kutlamalarla sınırlı kalmaması gerektiğini de ifade etti. Koca, "Bizler, çevremizdeki insanları kadına yönelik şiddet konusunda bilinçlendirerek, şiddet mağduru kadınlara destek olabilir ve onların yalnız kalmamalarını sağlayabiliriz. Kadınların hakları ve yasal yollar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak, toplumsal bir baskı oluşturmak ve şiddete karşı sesimizi yükseltmek hepimizin sorumluluğudur" dedi.

Koca, şiddetin bir tercih değil, bir hastalık olduğunu vurgulayarak, "Bu hastalığa karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Kadınların özgürce yaşama hakkı vardır ve bu hak her zaman savunulmalıdır" diyerek sözlerini tamamladı. - ANKARA