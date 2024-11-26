Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Programı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Programı

Yozgat'ta düzenlenen programda, kadına yönelik şiddete karşı bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.

26.11.2024 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' programı düzenlendi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde düzenlenen programa Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ve Yozgat Müftülüğü katkı sağladı. Yozgat Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören kursiyerlerin el işi ürünleri sergilendi. Programa katılan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, stantları gezerek bilgi aldı.

"Kadın erkek yan yana, medeniyet yolunda bin yıllardır birlikte yürüyoruz"

Programın açılış konuşmasını yapan Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal "Kadın erkek yan yana, medeniyet yolunda bin yıllardır birlikte yürüyoruz. Bu yolculukta maalesef vicdanlarımıza hançer gibi saplanan, bizi insanlığımızdan utandıran elim vakalar da yaşıyoruz. Kadına yönelik şiddet, bu vakaların en çirkinlerinden biridir. Şiddet, kime ve ne şekilde uygulandığı fark etmeksizin, toplumların ruhunda peyda olmuş kötü huylu bir tümördür. İnsanlığı zehirleyen bu habis urun, kökünden kazınması noktasında hepimiz canla başla mücadele etmeliyiz" cümlelerini kullandı.

Programın devamında hayalleri gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmeyen iki kadın örneğinin incelenmesini konu alan klip yayınlandı. 'Yeniden 20 yaşında olsaydınız ne yapardınız?' sorusunu yanıtlayan kadınların "Kendime bir hedef belirlerdim", "Kayınvalidemle yaşamayı kabul etmezdim", "Mutlaka bir günü lunaparkta geçirirdim" gibi farklı cevapları yer aldı.

Jandarma, Emniyet, Müftülük ve Sosyal Hizmetler çalışanı olan konuşmacılar şiddetin tanımı, aile içi şiddet, şiddetin çocuklara etkileri ve şiddete yönelik yasalar hakkında ayrıntılı bilgi verdi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Mehmet Ali Özkan, Politika, yozgat, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:05 Bozkurt işareti yapan çocuğu uyardılar, CHP’li başkan hemen devreye girdi Bozkurt işareti yapan çocuğu uyardılar, CHP'li başkan hemen devreye girdi
11:45 Komisyonda gerginlik Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salonu terk etti Komisyonda gerginlik! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salonu terk etti
10:57 Bahçeli, Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi Bahçeli, Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi
10:30 Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
10:27 Erdoğan’dan teğmenler için talimat Erdoğan'dan teğmenler için talimat
16:22 Teğmenlerin komutanı görevden alındı, veda mesajı dikkat çekti Teğmenlerin komutanı görevden alındı, veda mesajı dikkat çekti
16:19 Arnavutköy’deki Karayolu Faciası: 7 Atın Yolculuğu Kazayla Sonlandı Arnavutköy'deki Karayolu Faciası: 7 Atın Yolculuğu Kazayla Sonlandı
16:15 Çaldığı ürünleri sosyal medyada paylaşan fenomen tutuklandı Çaldığı ürünleri sosyal medyada paylaşan fenomen tutuklandı
16:13 Mustafa Denizli’den Arda Turan için olay yaratacak Galatasaray iddiası Mustafa Denizli'den Arda Turan için olay yaratacak Galatasaray iddiası
16:03 ATM’lerde vatandaşın en çok şikayet ettiği sorun tarih oluyor ATM'lerde vatandaşın en çok şikayet ettiği sorun tarih oluyor
15:57 Meclis Başkanlığı’na sunuldu Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek Meclis Başkanlığı'na sunuldu! Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek
15:56 Dünyaca ünlü oyuncundan erotik sahne itirafı: Beni tahrik etti Dünyaca ünlü oyuncundan erotik sahne itirafı: Beni tahrik etti
15:54 Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya Asker Gönderebilir Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya Asker Gönderebilir
15:47 Sergen Yalçın’dan bomba Beşiktaş iddiası: Bedava yapardım Sergen Yalçın'dan bomba Beşiktaş iddiası: Bedava yapardım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 12:27:50. #1.11#
SON DAKİKA: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.