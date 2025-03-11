Kadınlar 8 Mart'ı Sanatla Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kadınlar 8 Mart'ı Sanatla Kutladı

Zehra Kosova Kültür Sanat Kulübü, 8 Mart'ta okuma tiyatrosu etkinliği düzenledi. Berceste Akgün, birlikte üretmenin önemini vurguladı.

11.03.2025 00:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Samsun'da 8 Yıldır kültür ve sanat alanında etkinlikler yapan Zehra Kosova Kültür Sanat Kulübü kurucusu ve yürütücüsü Berceste Akgün, "Biz kadınlar olarak tek hedefimiz birlikte üretmek olduğu için okuma tiyatrosu şeklinde etkinlikler yaptık" dedi.

8 Mart Dünya Emekçi kadınlar günüyle ilgili olarak Zehra Kosova Kültür ve Sanat Kulübü oyuncuları ve koro okuyanları, Samsun'un Canik ilçesindeki Lovelet AVM'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününe özel etkinliğe imza attılar.

Charles Dickens'in yazdığı "İki Şehrin Hikayesi" adlı romandan esinlenerek sahnelenen oyuna ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününe ilişkin konuşan Berceste Akgün şunları ifade etti.

"Biz yaklaşık 8 senedir bir araya geliyoruz. Her ay roman okuyoruz, felsefe etkinlikleri yapıyoruz. Nitelikli dostlarımızın desteğiyle çeşitli alanlarda etkinliklerimiz oluyor. Çünkü çok önemli, bizim için çok kıymetli günler. 8 Mart bunlardan biri, 1 Mayıs yine öyle. Dolayısıyla bu fikirden yola çıktık. Hani pasif dinleyici olmayalım, biz bir araya gelelim, birlikte bir şeyler üretelim diye düşündük. Yola çıktık ve ilk Nazım Hikmet'i andık birlikte. Bir oratoryo çalıştık. Sonrasında Brecht'in 'Mezbahaların Kutsal Johanna'sı sonraki yıl yine Brecht'in 'Ana' oyunu. Tabii biz amatör olduğumuz için tek hedefimiz birlikte üretmek olduğu için okuma tiyatrosu şeklinde yaptık. Bu dördüncü çalışmamız 8 Mart Dünya Emekçi Kadınları.

"Bundan sonra da birlikte olmaya, birlikte üretmeye devam edeceğiz"

Bundan sonra da böyle üretmeye devam edeceğiz. Çünkü birlikte üretmek çok güzel. Bir de bunun tabi seyirciyle buluşma aşaması var. Onun için biz çok mutluyuz bir arada olmaktan. Çeşitli tesadüfler sebebiyle yolumuz kesişti. Bundan sonra da birlikte olmaya, birlikte üretmeye devam edeceğiz. Şimdi biz 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Biz bu çalışmada tarihsel bir süreç anlattık. Her bölüm bu tarihsel süreci anlatırken de uygun gördüğümüz şarkılar oldu. Yani hem bir metin vardı hem de bu metne uygun düşen şarkılar vardı. Böyle bir çalışmaydı." dedi.

Kaynak: ANKA

Kadınlar Günü, Kosova, Emekçi, 8 Mart, Samsun, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadınlar 8 Mart'ı Sanatla Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İtalya Başbakanı Meloni’nin kuklasını yaktılar İtalya Başbakanı Meloni'nin kuklasını yaktılar
Suriye’de hükümet ile YPG anlaştı Suriye'de hükümet ile YPG anlaştı
Zelenskiy ile Trump maden anlaşmasını imzalamaya çok yakın Zelenskiy ile Trump maden anlaşmasını imzalamaya çok yakın
Köpek saldırısında can vermişti Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama Köpek saldırısında can vermişti! Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama
Mide bulandıran olay Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı Mide bulandıran olay! Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı
Takımı maç kazanan başkan istifa etti Takımı maç kazanan başkan istifa etti
Türkiye’de tam 5 sezon forma giyen yıldız oyuncu silahlı hırsızlığa karıştı Türkiye'de tam 5 sezon forma giyen yıldız oyuncu silahlı hırsızlığa karıştı
Fatih Terim: Şampiyonluk Galatasaray’ın hakkı Fatih Terim: Şampiyonluk Galatasaray'ın hakkı
Süper Lig ekibinin küme düşmesine 1 maç kaldı Süper Lig ekibinin küme düşmesine 1 maç kaldı
TSK’dan ihraç edilen teğmenler Ankara’da ortak ev tutmuş TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş
FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı
Emeklilerin bayram ikramiyesi bugün belli oluyor Kabinenin bir numaralı gündemi Emeklilerin bayram ikramiyesi bugün belli oluyor! Kabinenin bir numaralı gündemi
Son seçim anketine DEM damgası Oyunu artıran tek parti oldu Son seçim anketine DEM damgası! Oyunu artıran tek parti oldu

23:42 İtalya Başbakanı Meloni’nin kuklasını yaktılar İtalya Başbakanı Meloni'nin kuklasını yaktılar
21:19 Suriye’de hükümet ile YPG anlaştı Suriye'de hükümet ile YPG anlaştı
20:55 Zelenskiy ile Trump maden anlaşmasını imzalamaya çok yakın Zelenskiy ile Trump maden anlaşmasını imzalamaya çok yakın
19:16 Köpek saldırısında can vermişti Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama Köpek saldırısında can vermişti! Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama
17:48 Mide bulandıran olay Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı Mide bulandıran olay! Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı
09:25 Takımı maç kazanan başkan istifa etti Takımı maç kazanan başkan istifa etti
09:03 Türkiye’de tam 5 sezon forma giyen yıldız oyuncu silahlı hırsızlığa karıştı Türkiye'de tam 5 sezon forma giyen yıldız oyuncu silahlı hırsızlığa karıştı
08:58 Fatih Terim: Şampiyonluk Galatasaray’ın hakkı Fatih Terim: Şampiyonluk Galatasaray'ın hakkı
08:50 Süper Lig ekibinin küme düşmesine 1 maç kaldı Süper Lig ekibinin küme düşmesine 1 maç kaldı
08:50 TSK’dan ihraç edilen teğmenler Ankara’da ortak ev tutmuş TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş
08:20 FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı
08:16 Emeklilerin bayram ikramiyesi bugün belli oluyor Kabinenin bir numaralı gündemi Emeklilerin bayram ikramiyesi bugün belli oluyor! Kabinenin bir numaralı gündemi
08:09 Son seçim anketine DEM damgası Oyunu artıran tek parti oldu Son seçim anketine DEM damgası! Oyunu artıran tek parti oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 00:21:22. #7.13#
SON DAKİKA: Kadınlar 8 Mart'ı Sanatla Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.