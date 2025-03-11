Kadınlar 8 Mart'ı Sanatla Kutladı

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Samsun'da 8 Yıldır kültür ve sanat alanında etkinlikler yapan Zehra Kosova Kültür Sanat Kulübü kurucusu ve yürütücüsü Berceste Akgün, "Biz kadınlar olarak tek hedefimiz birlikte üretmek olduğu için okuma tiyatrosu şeklinde etkinlikler yaptık" dedi.

8 Mart Dünya Emekçi kadınlar günüyle ilgili olarak Zehra Kosova Kültür ve Sanat Kulübü oyuncuları ve koro okuyanları, Samsun'un Canik ilçesindeki Lovelet AVM'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününe özel etkinliğe imza attılar.

Charles Dickens'in yazdığı "İki Şehrin Hikayesi" adlı romandan esinlenerek sahnelenen oyuna ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününe ilişkin konuşan Berceste Akgün şunları ifade etti.

"Biz yaklaşık 8 senedir bir araya geliyoruz. Her ay roman okuyoruz, felsefe etkinlikleri yapıyoruz. Nitelikli dostlarımızın desteğiyle çeşitli alanlarda etkinliklerimiz oluyor. Çünkü çok önemli, bizim için çok kıymetli günler. 8 Mart bunlardan biri, 1 Mayıs yine öyle. Dolayısıyla bu fikirden yola çıktık. Hani pasif dinleyici olmayalım, biz bir araya gelelim, birlikte bir şeyler üretelim diye düşündük. Yola çıktık ve ilk Nazım Hikmet'i andık birlikte. Bir oratoryo çalıştık. Sonrasında Brecht'in 'Mezbahaların Kutsal Johanna'sı sonraki yıl yine Brecht'in 'Ana' oyunu. Tabii biz amatör olduğumuz için tek hedefimiz birlikte üretmek olduğu için okuma tiyatrosu şeklinde yaptık. Bu dördüncü çalışmamız 8 Mart Dünya Emekçi Kadınları.

"Bundan sonra da birlikte olmaya, birlikte üretmeye devam edeceğiz"

Bundan sonra da böyle üretmeye devam edeceğiz. Çünkü birlikte üretmek çok güzel. Bir de bunun tabi seyirciyle buluşma aşaması var. Onun için biz çok mutluyuz bir arada olmaktan. Çeşitli tesadüfler sebebiyle yolumuz kesişti. Bundan sonra da birlikte olmaya, birlikte üretmeye devam edeceğiz. Şimdi biz 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Biz bu çalışmada tarihsel bir süreç anlattık. Her bölüm bu tarihsel süreci anlatırken de uygun gördüğümüz şarkılar oldu. Yani hem bir metin vardı hem de bu metne uygun düşen şarkılar vardı. Böyle bir çalışmaydı." dedi.