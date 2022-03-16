Kadınlar kendi kıyafetlerini tasarlıyor - Son Dakika
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Kadınlar kendi kıyafetlerini tasarlıyor

16.03.2022 09:07
Kadınlar kendi kıyafetlerini tasarlıyor

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından açılan giyim ve üretim teknolojisi kursuna katılan kadınlar kendi kıyafetlerini tasarlıyor.

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından açılan giyim ve üretim teknolojisi kursuna katılan kadınlar kendi kıyafetlerini tasarlıyor.

Tatvan Belediyesi, kadınların sosyal yaşamın her alanında rahatlıkla yer alabilmesi amacıyla birbirinden farklı projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Kültür Sanat ve Spor Merkezinde açılan giyim ve üretim teknolojisi kursunda kadınlar, kendi kıyafetlerini tasarlıyor. Usta öğreticiler tarafından dikiş eğitimi verilen kursta, kadınlar boş zamanlarını elbise tasarlayarak geçiriyor.

Tatvan Belediyesinin sanat merkezinde giyim üretimi yapmakta olduklarını belirten Usta Öğretici Gülnur Gültekin, "Burada öğrencilerimiz ile el becerilerini geliştirmek için çalışıyoruz. 20 yıldır bu işi yapıyorum. Boş zamanlarını değerlendirmek ve stres atmak için bu işi yapıyorlar. Öğrencilerimiz el becerilerini geliştirip işi öğrendikten sonra sipariş üzeri çalışıyoruz. Burada yaptığımız ürünleri, belediye başkanımızın bizler için açtığı "Emek Bahçesi" dükkanında satışa sunuyoruz. Öğrencilerimiz de evlerine bir kazanç sağlıyor" dedi.

Giyim kursuna boş zamanını değerlendirmek için geldiğini söyleyen Semra Piral da, "Evde yalnız kaldığım için sıkılıyorum ve güzel işler çıkarmak için geliyorum. Çocuklarıma, torunlarıma ve kendime kıyafetler dikmek istiyorum. Can sıkıntısından buraya geldim. Evde kaldığım için sıkılıyordum. Pandemiden dolayı da 2 yıldır evdeyiz ve zamanımı değerlendirmek için güzel bir fırsat dedim ve geldim" şeklinde konuştu.

Öte yandan, kursa katılan kadınlar tasarladıkları kıyafetleri satışa sunarak ev ekonomilerine de katkı sağlıyor. - BİTLİS

Kadınlar kendi kıyafetlerini tasarlıyor
Kadınlar kendi kıyafetlerini tasarlıyor
Kadınlar kendi kıyafetlerini tasarlıyor
Kadınlar kendi kıyafetlerini tasarlıyor
Kadınlar kendi kıyafetlerini tasarlıyor
Kadınlar kendi kıyafetlerini tasarlıyor

YORUMLAR
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Tatvanlı kadınlar filografi kursunda şaheserler üretiyor Tatvanlı kadınlar filografi kursunda şaheserler üretiyor

Tatvan Belediyesi, Bitlis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadınlar kendi kıyafetlerini tasarlıyor - Son Dakika


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