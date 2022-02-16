Kadınlara KADES anlatıldı - Son Dakika

Karabük'te, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında 70 kadına bilgi verildi.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından organize sanayi bölgesinde bir tekstil firmasında çalışan 70 kadına 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Kadın Destek Uygulaması hakkında bilgi verildi.

Çalışan kadınlar KADES programını akıllı telefonlarına indirerek, nasıl kullanacakları konusunda bilgilendirildi. - KARABÜK