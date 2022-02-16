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Kadınlara KADES anlatıldı - Son Dakika

Kadınlara KADES anlatıldı

16.02.2022 12:52
Kadınlara KADES anlatıldı

Karabük'te, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında 70 kadına bilgi verildi.

Karabük'te, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında 70 kadına bilgi verildi.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından organize sanayi bölgesinde bir tekstil firmasında çalışan 70 kadına 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Kadın Destek Uygulaması hakkında bilgi verildi.

Çalışan kadınlar KADES programını akıllı telefonlarına indirerek, nasıl kullanacakları konusunda bilgilendirildi. - KARABÜK

Kadınlara KADES anlatıldı
Kadınlara KADES anlatıldı

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İl Jandarma Komutanlığı, Karabük, KADES, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadınlara KADES anlatıldı - Son Dakika


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