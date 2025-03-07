Kadınların Mücadelesi: Varlığımız Sürecek - Son Dakika
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Yerel

Kadınların Mücadelesi: Varlığımız Sürecek

CHP Yozgat Kadın Kolları Başkanı Gürkan, kadın mücadelesinin önemini vurguladı ve erkek egemen sisteme karşı direniş mesajı verdi.

07.03.2025 15:54
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Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - CHP Yozgat İl Kadın Kolları Başkanı Sevkan Gürkan, "Biz kadınlar; Fransız Devriminden Dünya Savaşlarına, Kurtuluş Mücadelesinden Cumhuriyet Devrimine, tarihin yazıldığı ilk günden son güne kadar devrimin öncüsü olduk, olmaya devam edeceğiz. Biz kadınlar dün de vardık, bugün de varız, yarın da var olacağız. Unutmayın, biz ne korkar ne de sineriz. Bir adım geri atmadan, 22 yıldır sesini kesmeye çalıştıklarınızın nefesi olmaya geliyoruz" dedi.

CHP Yozgat İl Kadın Kolları Başkanı Sevkan Gürkan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada,  şunları söyledi:

"Her sene bugün, dünyanın her yerindeki kadınlar, 8 Mart günü New York'ta hakları için direnirken yanarak hayattan koparılan 129 yol arkadaşımızı kaybetmenin başlattığı mücadele ve isyandan bahsederek, bugünün anlam ve öneminin acıdan, isyandan, kayıptan ve mücadeleden ortaya çıktığı vurgulanır. Her yıl bugün, 'kadın mücadelesini büyütme ve umudu örgütleme' günü olduğu vurgulanarak, canı ile en büyük bedeli ödeyen işçi, emekçi kadınların mücadelesini yaşatma sözü verilir.

"16 yılda bilinen 4 bin 867 kadın katledilmiştir"

Kadına yönelik şiddetin ve kadın ölümlerinin son 16 yılda artarak devam ettiğinin altını çizen Gürkan, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetin kuruluş taşlarını döşeyen özgür kadınların bugün getirilmek istendikleri nokta, dünden bugüne artmaya devam eden kayıplarımızda görülmektedir. 22 yıllık karanlık iktidar, kadınları karanlığa mahküm etmekten bir adım geri durmamıştır. 2020 yılına kadar kadın cinayetleri ve tecavüz vakaları binde 1400- 1500 düzeyinde artmıştır. 2008 ve 2024 yılları arasında, 16 yılda bilinen 4 bin 867 kadın katledilmiştir. 2021 yılından beri kadın cinayetleri yüzde 162, şüpheli kadın ölümleri neredeyse yüzde 100 artmıştır. 2024 yılı, en çok kadın ölümünün gerçekleştiği yıl olmuştur. 2025'in ilk 2 ayında ise bilinen 49 kadın cinayeti işlenmiş ve 53 şüpheli ölüm gerçekleşmiştir. Kadın emekçiler, aynı işi yaptıkları erkek işçilerle eşit şartlarda çalıştırılmamakta ve kadın oldukları için ayrımcılığa uğrayarak, erkek işçilerle eşit ücret alamamaktadır. Ayrımcılığın, şiddetin, sömürünün ve yok sayılmanın gölgesinde bırakılmak istenen kadınların emeği her gün biraz daha görünmez kılınmaktadır. Cam silerken düşen, tarla biçerken yaralanan ve sigortasız işlerde zarar gören kadınların görünmez emeği, rakamlarla bile doğru ifade edilmemektedir. Yaşama hakkını savunduğu için hakaret işiten, eşit işe eş değer ücret dediği için öldürülmek istenen, ancak bir adım geri durmayan kahraman kadınlar bu basın açıklamasını balkonlardan haykırmaya, sokaklara kazımaya devam edecektir."

"Biz kadınlar dün de vardık, bugün de varız, yarın da var olacağız"

"Haklarımızı çalmaya çalışan, sesimizi kısmaya çalışan ve canımızı değersizleştirmeye çalışan herkes duysun ve bilsin ki" diye seslenen Gürkan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Biz anneyiz, kardeşiz, evladız, biz kadınız! Biz kadınlar; Fransız Devriminden Dünya Savaşlarına, Kurtuluş Mücadelesinden Cumhuriyet Devrimine, tarihin yazıldığı ilk günden son güne kadar devrimin öncüsü olduk, olmaya devam edeceğiz. Biz kadınlar dün de vardık, bugün de varız, yarın da var olacağız. Unutmayın, biz ne korkar ne de sineriz. Bir adım geri atmadan, 22 yıldır sesini kesmeye çalıştıklarınızın nefesi olmaya geliyoruz. Kadınların öncülüğünde kurulacak ilk sandık ile yıllardır sesini kesmeye çalıştıklarınızın, katledilmesinin önünü açtığınız kadınların, aç bıraktığınız çocukların, 80 yaşında taşı toprağı sürmeye muhtaç ettiğiniz emekçi kadınların nefesi olmaya geliyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kadınların Mücadelesi: Varlığımız Sürecek - Son Dakika

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