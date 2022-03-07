Kadir Bıyık: "Kadınların mutlu olduğu toplum aydınlık yarınlara umutla bakar" - Son Dakika
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Kadir Bıyık: "Kadınların mutlu olduğu toplum aydınlık yarınlara umutla bakar"

07.03.2022 16:42
Kadir Bıyık: "Kadınların mutlu olduğu toplum aydınlık yarınlara umutla bakar"

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, "Kadının mutlu ve huzurlu olduğu bir toplum aydınlık yarınlarına umutla bakan bir toplumdur" sözlerini kullandı.

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, "Kadının mutlu ve huzurlu olduğu bir toplum aydınlık yarınlarına umutla bakan bir toplumdur" sözlerini kullandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, "Kadınlar bizlere kimi zaman eş, kimi zaman anne, kimi zaman öğretmen çoğu zaman ise her şey olmuştur. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım. Milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar emek verdim' diyemez sözleri, Türk kadının destansı mücadelesini en doğru şekliyle anlatmaktadır. Şerefli Türk kadını; Nene Hatun, Şerife Bacı, Halide Onbaşı, Ayşe Çetinkaya, Mürüvvet Kekilli, Yarbay Songül Yakut ve en çokta buram buram memleket kokan vatanın kendisidir" ifadelerine yer verdi.

"Baş tacımız olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu olsun"

Mesajında kadına karşı şiddetin son bulması gerektiğine de dikkat çeken Bıyık, " Türkiye'de 2021 yılında 280 kadın öldürülmüş, 217 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulunmuştur. Cahiliye döneminde kız çocuklarının diri diri gömüldüğü bir zamanda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), 'Sizin kız diye horladığınız bu seçkin varlığı ben omzumda taşıyorum. Rabbimin hediyesi olarak baş tacı ediyorum' dedi. Yine Peygamber Efendimizin bir hadisinde diyor ki, 'Hanımını döven, Allah'a ve Resülüne asi olur. Kıyamette onun hasmı ben olurum." Peygamber Efendimizin baş tacı ettiği ve değer verdiği kadınlarımızın ölümleri ve uğramış oldukları şiddet içimizde kanayan bir yaradır. Bu yüzdendir ki kadının mutlu ve huzurlu olduğu bir toplum aydınlık yarınlarına umutla bakan bir toplumdur. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayetlerinin ve şiddetin son bulmasını dileyerek başta şehit annelerimiz ve eşleri olmak üzere fedakar kadınlarımızın ellerinden öpüyor, ebediyete intikal etmiş kadınlarımızı rahmetle anıyorum. Omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layık, baş tacımız olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu olsun" diye aktardı. - ESKİŞEHİR

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Dünya Kadınlar Günü, Kadir Bıyık, Çifteler, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadir Bıyık: 'Kadınların mutlu olduğu toplum aydınlık yarınlara umutla bakar' - Son Dakika


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