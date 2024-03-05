Kadirli'de otogaz zammına tepki: 'Bu zamların sorumlusu hükümete oy verenlerdir' - Son Dakika
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Yerel

Kadirli'de otogaz zammına tepki: 'Bu zamların sorumlusu hükümete oy verenlerdir'

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otogaza gelen 84 kuruşluk zam vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Vatandaşlar, hükümeti suçlamak yerine bu zamlara oy verenleri suçladı. Emekli bir vatandaş, 'Hükümet başımızda olduğu sürece bu zamlara alışkınız. Bu zamların sorumlusu hükümet değildir, bu hükümete oy verenlerdir. Müstahak hepimize' dedi. Diğer vatandaşlar da zam konusunda memnuniyetsizliklerini dile getirdi.

05.03.2024 11:10  Güncelleme: 11:14
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar, otogaza gelen 84 kuruşluk zamma tepki gösterdi. Emekli bir vatandaş, "Hükümet başımızda olduğu sürece bu zamlara alışkınız. Bu zamların sorumlusu hükümet değildir, bu hükümete oy verenlerdir. Müstahak hepimize. Ben şahsen oy vermedim, vermem de ama verenler utansın" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar, otogaza gelen 84 kuruşluk zamma tepki gösterdi. Zamla birlikte LGP'nin litresi 21 lira 79 kuruş oldu.

"TEK YAPTIKLARI ZAM VERMEK ZATEN"

Emekli bir vatandaş, "Hükümet başımızda olduğu sürece bu zamlara alışkınız. Bu zamların sorumlusu hükümet değildir, bu hükümete oy verenlerdir. Müstahak hepimize. Ben şahsen oy vermedim, vermem de ama verenler utansın" dedi.

Başka bir vatandaş, "Alıştık artık. Tek yaptıkları zam vermek zaten başka ne yapıyorlar ki" diye konuştu.  Bir çiftçi ise "Hiç memnun değilim. Bittik yani. Çiftçiyim de çiftçiliği de bıraktım. Daha nasıl söyleyeyim ki? Bittik yani bittik" ifadelerini kullandı.

"20 YILDAN BERİ ANAMIZI AĞLATTILAR"

Emekli bir vatandaş şunları söyledi:

"Bu millete bu az az, bize az. Biz aklımızı başımıza alacağız, bu işe dur diyeceğiz artık. Emekliyiz, emekliyiz, emekli acımızdan ölüyoruz. 10 bin lira emekli parasıyla nasıl geçineceksin? Bir dürüm olmuş, 100 lira, bir simit olmuş 15 lira. Kendileri saltanatlar sürüyorlar. Biz 10 bin lira emekli maaşıyla talim ediyoruz. Ben bunlara 20 yıldır oy veriyorum. İlk kayıt olanlardan birisiyim. 20 yıldan beri anamızı ağlattılar. Yarı aç yarı tok geziyoruz. Kendileri 200 bin lira emekli maaşı alıyor milletvekilleri. 600 tane milletvekilinin ne işi var Meclis'te. Fındık toplamaya mı gidiyorlar, Çukurova'ya çapaya mı gidiyorlar? Biz de 10 bin liraya talim ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kadirli'de otogaz zammına tepki: 'Bu zamların sorumlusu hükümete oy verenlerdir' - Son Dakika

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