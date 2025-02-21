Kağıthane\'de Kar Temizliği Devam Ediyor

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Kağıthane kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplanırken, belediye ekipleri vatandaşların olumsuz bir durum yaşamaması için kaldırım, üst geçit ve merdivenlerdeki karları temizliyor.

Kağıthane'de aralıklarla devam eden kar, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Kağıthane Belediyesi denetim ekipleri, kaldırımdaki kar ve buzların temizlenmesi için çalışma başlattı. Karla mücadele ekipleri, vatandaşların olumsuz bir durum yaşamaması için ellerine kürekleri alarak yollara düştü. Ekipler, küreklerle kaldırım, üst geçit ve merdivenlerdeki kar ve buzları temizleyerek yayaların güvenli ve rahat yürüyebilmelerini sağlıyor.

"Herhangi bir yaralanma olmasın diye temizliğe devam ediyoruz"

Yayaların rahat ve güvenli yürümesi için çalışma yürüten Rıdvan Karaman, "Kar temizliği var. Kağıthane Belediyesi olarak yoğun kar yaşının ardından insanların düşmemesi için kaldırımları, sert zemin yerleri, üst geçitleri ve merdivenleri temizliyoruz. Herhangi bir yaralanma olmasın diye temizliğe devam ediyoruz. Milletimiz de gayet memnun" dedi. - İSTANBUL