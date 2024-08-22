Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kavlaklı Mahallesi'nin Ana Arterini Yeniliyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kavlaklı Mahallesi'nin Ana Arterini Yeniliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kavlaklı Mahallesi\'nin Ana Arterini Yeniliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Kavlaklı Mahallesi'nin yaklaşık 1,5 kilometrelik ana arterinin asfaltını baştan uca yeniliyor. Kavlaklı Mahallesi sakinleri, yenilenen Kahramanmaraş Caddesi'nde daha güvenli ve rahat bir ulaşım imkanına kavuşacak.

22.08.2024 16:27  Güncelleme: 16:28
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Kavlaklı Mahallesi'nin yaklaşık 1,5 kilometrelik ana arterinin asfaltını baştan uca yeniliyor. Kavlaklı Mahallesi sakinleri, yenilenen Kahramanmaraş Caddesi'nde daha güvenli ve rahat bir ulaşım imkanına kavuşacak.

Şehrin ulaşım altyapısını güçlendirerek vatandaşlara daha konforlu seyahat imkanı sunmak için asfalt atağını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Kavlaklı Mahallesi'nde başlattığı yol yenileme çalışmalarına da devam ediyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilen çalışmalarla, mahallenin ana arteri olan Kahramanmaraş Caddesi'nin asfaltı baştan uca yenileniyor. Mahallede konut ve iş yerleri ile sosyal donatı alanlarına ulaşım sağlayan 1,5 kilometre uzunluğundaki caddede kazıma ve zemin hazırlıklarının ardından asfalt serimi de tamamlanmak üzere. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak caddenin yenilenen yüzüyle hizmete sunulması için ekipler yoğun mesai harcıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Kavlaklı Mahallesi sakinleri, yenilenen Kahramanmaraş Caddesi'nde daha güvenli ve rahat bir ulaşım imkanına kavuşacak.

"Ulaşım sorunumuz Fırat başkanımızla çözüme kavuştu"

Kavlaklı Mahalle Muhtarı Veli Çimen, "Burası bizim uzun süredir sorun yaşadığımız bir yoldu. Doğalgaz çalışmalarında daha da berbat hale geldi. Mahalle içerisinde ulaşımı sağlayan yolumuz çok güzel bir şekilde yenileniyor. Ana caddelerde asfalt yapılmayan yerimiz kalmadı. Ulaşım sorunumuz Fırat Görgel Başkanımızla çözüme kavuştu. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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