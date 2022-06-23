Kahramanmaraş'ın son kasket ustası - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ın son kasket ustası

23.06.2022 10:49
Kahramanmaraş'ın son kasket ustası

Kahramanmaraş'ta kasket ustası, 2 metrekare dükkanında mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş'ta kasket ustası, 2 metrekare dükkanında mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Tarihi kapalı çarşıda 60 yıl önce başladığı kasketçilik mesleğini sürdüren Şükrü Erşan, kasketçiliğin baba mesleği olduğunu söyledi. Erşan, "Okulu bitirdikten sonra çalışmaya başladım.60 yıldır baba mesleği olan kasket yapıyorum. Yaptığım kasketlerin fiyatları kalitesine göre değişiyor. Günlük 30-40-50 kasket üretiyorum. Farklı yerlerden siparişler alıyorum. Her mesleğin zorluğu olduğu gibi bu mesleğin de zor tarafı var. Çırak gelmiyor artık. Yaşım ilerlemesine rağmen gücümün yettiği yere kadar çalışmaya devam edeceğim" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ın son kasket ustası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ın son kasket ustası - Son Dakika
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