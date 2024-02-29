Kahramanmaraş\'ta 29 Şubat\'ta doğan bebeğe \'İnci\' ismi verildi

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Kahramanmaraş'ta 4 yılda bir denk gelen 29 Şubat'ta dünyaya gelen bebeğe 'İnci' ismi verildi. İnci bebek, ilk doğum gününü 4 yıl sonra kutlayabilecek.

Onikişubat ilçesinde yaşayan Büşra ve Lütfü Arslan çifti, 4 yılda bir denk gelen 29 Şubat'ta ilk çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Özel Sular Akademi Hastanesi'nde dünyaya gelen bebeğe İnci adı verildi. İnci bebek, 29 Şubat'ta dünyaya geldiği için doğum gününü 4 yılda bir kutlayabilecek.

Tarihin tamamen denk geldiğini söyleyen Büşra ve Lütfü Arslan çifti, kızlarının 29 Şubat tarihinde dünyaya geleceğini tahmin etmediklerini dile getirdi.

"Adıyla ve doğum günüyle nadir bir bebek"

Özel Sular Akademi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Bahar Diker Başara, "4 yılda bir gördüğümüz 29 Şubat'ta sabaha karşı İnci bebeğimiz doğdu. Nadir olduğu için bugün bebeğimiz de adıyla, günüyle özel bir bebeğimiz oldu. İnşallah büyüdüğünü görebiliriz. Sağlığı da gayet iyi, bir sıkıntı yok. Aynı zamanda annemizin de sağlığı gayet iyi" dedi.

"Bebek planlıyorduk ama 29 Şubat'a denk geleceğini tahmin edemezdik"

Anne Büşra Arslan, 29 Şubat tarihinde dünyaya gelen bebeğinin özel bir bebek olduğunu söyleyerek, "Sürpriz bir şekilde inci tanemiz bize dün akşam bir sürpriz yaptı ama ayın 29'una naip oldu. Kendisinin özel olduğunu düşünüyorum. 4 senede bir kutlarız herhalde doğum gününü. Bebek planlıyorduk ama 29 Şubat'a denk geleceğini tahmin edemezdik. Biz şubat ayına girdiğimizde ayın 29'una gelir mi acaba diye aramızda konuşuyorduk ve dediğimiz de oldu" diye konuştu.

"Mutluyuz ve heyecanlıyız"

İlk babalık heyecanını yaşadığını ve bu günün de heyecanına daha fazla heyecan kattığını dile getiren Lütfü Arslan ise, "Bebeğimiz 29 Şubat tarihinde dünyaya geldi. Çok farklı bir duygu. Zaten ilk bebeğimiz olduğu için ayrıyeten mutluyduk ve heyecanlıydık. Bunun üzerine böyle özel bir günde gelince bizim için daha özel bir bebek haline geldi. Çok farklı duygular içerisindeyiz" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ