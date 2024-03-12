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Kahramanmaraş'ta 62 yıldır mesleğini devam eden bakırcı ustası, ilerlemiş yaşına rağmen örnek olmaya devam ediyor.

Bakırcılar çarşısında 62 yıldır mesleğini icra eden 3 çocuk babası Alaaddin Tekerek, "Ekmeğimi bu işi yaparak kazanıyorum. Allah sağlık verirse, ben mesleğimi devam ettireceğim" dedi.

Tekerek, "Ben bu bakırcılık işini 62 senedir yapıyorum. 10-15 sene çıraklık hayatı, 15-20 sene kalfalık yaptım. 20 senedir de ustalık yapıyorum. Ben işimden memnunum. Ekmeğimi de bu işle kazanıyorum. Şuan ise çırak bulamıyoruz. Bakırcılık çok iyi bir meslek. İlgi ve alaka çok iyi. Satışlarımız ise gayet iyi durumda. Fiyatlar 500-600-650 TL arasında değişiyor. Burada bir günde 10 tane tepsi çıkarıyorum. Bu meslek beni bırakana kadar ben bu mesleği yürüteceğim. Benim ustalarım hep şöyle söylerdi, 'sanatını sakın bırakma iş seni bırakana kadar sen devam et'. Onların sözleri hep kulağımda. Allah sağlık versin, ben mesleğimi devam ettireceğim" dedi. - KAHRAMANMARAŞ