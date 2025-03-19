Kahramanmaraş'ta ahşap ev yangını
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Köşürge Mahallesi'ndeki ahşap bir ikamette çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında maddi hasar oluştu.
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