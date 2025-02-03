Kahramanmaraş'ta Apartman Yangını

Kahramanmaraş'ta ikamet yangını
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çıkan ikamet yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bir kişi dumandan etkilendi.
Yangın, Dulkadiroğlu İlçesi Yahya Kemal Mahallesi'ndeki bir apartmanda çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile yangın çevreye yayılmadan söndürüldü. Yangında bir kişinin dumandan etkilenerek hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.
Soğutma çalışmalarının yapıldığı evde maddi hasar oluştu.
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